Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de, Söğütlük Millet Bahçesi tamamlandı

        EDİRNE Valisi Yunus Sezer, Söğütlük Millet Bahçesi'nin bittiğini ve temizlik aşamasına geçildiğini belirterek, "Kuruyan dallar, ağaçlar, daha önce rüzgarlarda yıkılanlar, can ve mal kaybına sebep olmasın diye orada Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu'yla beraber, onların nezaretinde bir temizlik çalışması yapılıyor" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.12.2024 - 17:32 Güncelleme: 05.12.2024 - 17:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de, Söğütlük Millet Bahçesi tamamlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        EDİRNE Valisi Yunus Sezer, Söğütlük Millet Bahçesi’nin bittiğini ve temizlik aşamasına geçildiğini belirterek, "Kuruyan dallar, ağaçlar, daha önce rüzgarlarda yıkılanlar, can ve mal kaybına sebep olmasın diye orada Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu'yla beraber, onların nezaretinde bir temizlik çalışması yapılıyor" dedi.

        Söğütlük olarak da bilinen İzzet Arseven Kent Ormanı’nda 2022’nin Eylül ayında millet bahçesi yapılması gündeme geldi. Ağaçların kesileceğinin ve alana beton döküleceğinin gerekçesiyle alanın yapım ihalesi, yargıya taşındı. Mahkeme tarafından ihalenin iptal edilmesinin ardından Danıştay da yapılan itirazları reddetti. Bunun üzerine proje yenilenerek ikinci ihale gerçekleştirildi ve 186 milyon 600 bin liraya sonuçlandı. Yeniden başlayan çalışmalarda sona gelindi.

        Edirne Valisi Yunus Sezer, millet bahçesinin bittiğini açıkladı. Vali Sezer, "TOKİ başkanlığımızın yapmış olduğu Söğütlük Millet Bahçesi, çevre düzenlemesiyle beraber bitti, şu anda temizlik yapılıyor içeride. Kuruyan dallar, ağaçlar, daha önce rüzgarlarda yıkılanlar, can ve mal kaybına sebep olmasın diye orada Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu'yla beraber, onların nezaretinde bir temizlik çalışması yapılıyor" dedi.

        ‘HİÇBİR AĞAÇ KESİLMEDİ'

        Söz konusu alanda, daha önce iddia edildiği gibi herhangi bir ağaç kesiminin olmadığını ifade eden Sezer, "Aklınıza şu gelebilir; yani burada ne yapıldı? Buradaki tüm ağaçların hepsi Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu'nun aslında tescillediği ağaçlar. Dolayısıyla orada farklı bir şey, ağaç kesimi gibi bir söz konusu değil. Bizim buradaki ve ben başta olmak üzere herkes bu konuda çok duyarlı. Dolayısıyla bu konuda böyle bir inisiyatif kullanılsa bile ona kesinlikle mani oluruz, onu bilin. Şu anda yapılan bisiklet yolları bile ağaçların etrafından dolaşılmış, çok güzel bir yürüyüş alanları. Ortada ağaçlar kalmış, ağaca dokunulmamış, çapraz gitmiş. Muhteşem bir yer. Buranın bu yerin muhteşemliğini de korumak lazım. Oradaki sincapları, oradaki doğal güzellikleri korumamız lazım ve hiçbir şekilde onlara dokunmamamız ve zarar vermememiz lazım" diye konuştu.

        'MAHMUDİYE KIŞLASI, RAMİ KIŞLASI GİBİ OLACAK'

        Vali Sezer, kentte 2'nci Mahmut Dönemi'nde yapılan, son dönemde hapishane olarak kullanılan Mahmudiye Kışlası'nın da Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar Başkanlığı bünyesine alındığını belirtti. Söz konusu alanın kültür merkezi olacağını ifade eden Sezer, "Kışlayla ilgili olarak 200 yıllık bir kışla, orayla ilgili proje çalışmaları çok hızlı devam ediyor. Orasını da Rami Kışlası gibi, içerisinde kütüphanesi olan, fuar alanlarının olduğu, kültür merkezinin olduğu bir yer yapmak istiyoruz. Rami Kışlası'nı gördünüz mü bilmiyorum ama benzerini inşallah buraya Edirne'mize kazandıracağız. Şu anda proje çalışmaları Milli Saraylar tarafından yürütülüyor. Bir taraftan da bina cezaevi olarak kullanıldığı için binanın altında bile keşfedilmeyen mahzenler falan çıkartıldığı ortaya büyük mahzen alanları hiç kullanılmamış şu ana kadar. Muhteşem bir tarihi yapı, muhteşem bir tarihi bina. İnşallah o da Edirne'ye ayrı bir şey katacaktır. Edirne'nin tabii zincirlerin içerisinde kalmaması lazım, zincirlerini kırması lazım" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Fransa Başbakanı Barnier istifa etti
        Fransa Başbakanı Barnier istifa etti
        Gizem'in ölümünde dikkat çeken ifade: Cam yansıma yaptı!
        Gizem'in ölümünde dikkat çeken ifade: Cam yansıma yaptı!
        Avrupa bu rüzgara dayanır mı?
        Avrupa bu rüzgara dayanır mı?
        Hakimden katile tokat gibi cevap!
        Hakimden katile tokat gibi cevap!
        Türkiye kripto para sahipliğinde dünya şampiyonu
        Türkiye kripto para sahipliğinde dünya şampiyonu
        Muhalifler Hama kent merkezine girdi
        Muhalifler Hama kent merkezine girdi
        Peribacası yıkıldı! O anlar kamerada
        Peribacası yıkıldı! O anlar kamerada
        Sahte içkiden can kaybı 22'ye yükseldi!
        Sahte içkiden can kaybı 22'ye yükseldi!
        "Esnaftan konum vergisi" iddiası: Kimler düzenleme kapsamına girdi?
        "Esnaftan konum vergisi" iddiası: Kimler düzenleme kapsamına girdi?
        Beşiktaş'ın derbi 11'i netleşiyor
        Beşiktaş'ın derbi 11'i netleşiyor
        Irak,Türkiye’den alımları durdurdu: Yumurta fiyatı düşer mi?
        Irak,Türkiye’den alımları durdurdu: Yumurta fiyatı düşer mi?
        Otomobil şirketleri ne kadar kazandırdı?
        Otomobil şirketleri ne kadar kazandırdı?
        F.Bahçe'den Firmino bombası!
        F.Bahçe'den Firmino bombası!
        "Evli - çocuklu - mutlu" imajı çizdi
        "Evli - çocuklu - mutlu" imajı çizdi
        Gözlerinize güveniyorsanız bu test size göre!
        Gözlerinize güveniyorsanız bu test size göre!
        Savunmada kurgu değişiyor!
        Savunmada kurgu değişiyor!
        Yılmaz'dan asgari ücret ve emekli maaşı açıklaması
        Yılmaz'dan asgari ücret ve emekli maaşı açıklaması
        Icardi'nin ses kaydı sızdırıldı
        Icardi'nin ses kaydı sızdırıldı
        TIMSS 2023’te Türkiye sıralamasını yükseltti
        TIMSS 2023’te Türkiye sıralamasını yükseltti
        "Kapadokya'nın atmosferi ruhumu okşadı"
        "Kapadokya'nın atmosferi ruhumu okşadı"

        Benzer Haberler

        Edirne Belediye Meclisinde, şarkıcı Gökçe konserine ödenen ücrete ilişkin s...
        Edirne Belediye Meclisinde, şarkıcı Gökçe konserine ödenen ücrete ilişkin s...
        Edirne'de firari hükümlü yakalandı
        Edirne'de firari hükümlü yakalandı
        Edirne İl Genel Meclisi aralık ayı toplantıları devam ediyor
        Edirne İl Genel Meclisi aralık ayı toplantıları devam ediyor
        Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı
        Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı
        Edirne'de farklı ekim metotlarıyla ayçiçeğinin kuraklığa karşı dayanıklılığ...
        Edirne'de farklı ekim metotlarıyla ayçiçeğinin kuraklığa karşı dayanıklılığ...
        Edirne Belediye Başkanı Akın: Tehdit ediliyorum
        Edirne Belediye Başkanı Akın: Tehdit ediliyorum