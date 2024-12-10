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        Edirne'de hafriyat kamyonu ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı

        EDİRNE'de yanlış yola girip, sürücüsünün geri manevra yaptığı kamyonet ile hafriyat kamyonunun çarpıştığı kazada 2 şoför yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.12.2024 - 00:48 Güncelleme: 10.12.2024 - 00:50
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        Edirne'de hafriyat kamyonu ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı
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        EDİRNE’de yanlış yola girip, sürücüsünün geri manevra yaptığı kamyonet ile hafriyat kamyonunun çarpıştığı kazada 2 şoför yaralandı.

        Kaza, gece saatlerinde TEM yolunun kent merkezine giren bağlantı yolunda meydana geldi. Necmi Baldır yönetimindeki 59 AFZ 839 plakalı kamyonet, Kapıkule Sınır Kapısı’na girdi. Sürücü Baldır, yanlış yola giriş yaptığını fark ederek geri manevra yapması üzerine kamyonete, Mehmet Nebati yönetimindeki 22 ABY 610 plakalı hafriyat kamyonu arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki araç şoförü de yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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