Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Taksiyle çarpışan motosikletin ehliyetsiz ve alkollü sürücüsü ağır yaralandı

        EDİRNE'de taksiyle çarpışan motosikletin ehliyetsiz ve alkollü sürücüsü T.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.12.2024 - 11:16 Güncelleme: 17.12.2024 - 11:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Taksiyle çarpışan motosikletin ehliyetsiz ve alkollü sürücüsü ağır yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        EDİRNE’de taksiyle çarpışan motosikletin ehliyetsiz ve alkollü sürücüsü T.U. (24), ağır yaralandı.

        Kaza, dün saat 23.00 sıralarında, Keşan ilçesi Yenimescit Mahallesi Zati Yörüker Caddesi’nde meydana geldi. Caddeden Yenimescit Mahallesi Meydanı yönüne giden ehliyetsiz ve kasksız sürücü T.U.'nun kullandığı 39 AAG 956 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen S.K. (26) yönetimindeki 22 T 4023 plakalı taksiyle çarpıştı. Kazada, devrilen motosikletten düşen T.U. ağır yaralandı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından yaralı sürücü, Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırılıp tedaviye alındı. T.U.'nun, 1,37 promil alkollü olduğu belirlendi.

        Taksi sürücüsü S.K. de ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, polisin, kazaya ilişkin incelemesi sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bankalar Galataport'a ortak oluyor
        Bankalar Galataport'a ortak oluyor
        Makasla gelen felaket! Tanker ve bariyer arasında kaldılar
        Makasla gelen felaket! Tanker ve bariyer arasında kaldılar
        3 aydır karanlık hücrede tutuluyordu: Gerçek ortaya çıktı!
        3 aydır karanlık hücrede tutuluyordu: Gerçek ortaya çıktı!
        Galatasaray'da Dybala harekatı!
        Galatasaray'da Dybala harekatı!
        Eski karısına otomobiliyle çarptı!
        Eski karısına otomobiliyle çarptı!
        Eski hakemler yorumladı: Top çizgiyi geçti mi?
        Eski hakemler yorumladı: Top çizgiyi geçti mi?
        Galatasaraylıların tepkisini çekti
        Galatasaraylıların tepkisini çekti
        KKTC'den gelen eşyaya gümrük vergisi
        KKTC'den gelen eşyaya gümrük vergisi
        "Gemiyi limana yanaştırdı!"
        "Gemiyi limana yanaştırdı!"
        "Asgari ücret de muhtemelen enflasyonun üzerinde seyredecek"
        "Asgari ücret de muhtemelen enflasyonun üzerinde seyredecek"
        "Taraftar için işkence"
        "Taraftar için işkence"
        Dünyanın en zengin aileleri
        Dünyanın en zengin aileleri
        Konut fiyatlarında reel düşüş sürüyor
        Konut fiyatlarında reel düşüş sürüyor
        Ya birdenbire Ay yok olursa?
        Ya birdenbire Ay yok olursa?
        Devasa zaman kapsülü 2025'te açılacak
        Devasa zaman kapsülü 2025'te açılacak
        Aldatıldığını videoyla öğrendi
        Aldatıldığını videoyla öğrendi
        Rakı tüketimi 2,2 milyon litre düştü
        Rakı tüketimi 2,2 milyon litre düştü
        Gıdalardaki pestisit temizlenir mi?
        Gıdalardaki pestisit temizlenir mi?
        Putin'den Batı'ya: Kapsamlı şekilde yanıt vereceğiz
        Putin'den Batı'ya: Kapsamlı şekilde yanıt vereceğiz
        Google'da en çok aranan destinasyonlar, Türkiye sürpriz yaptı
        Google'da en çok aranan destinasyonlar, Türkiye sürpriz yaptı

        Benzer Haberler

        Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan 8 şüpheli gözaltına alındı
        Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan 8 şüpheli gözaltına alındı
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'de 40 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne'de 40 düzensiz göçmen yakalandı
        Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde kalp hastalıklarına yönelik panel düz...
        Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde kalp hastalıklarına yönelik panel düz...
        İsrail, yazar, şair ve gazetecileri kasıtlı olarak hedef alıyor
        İsrail, yazar, şair ve gazetecileri kasıtlı olarak hedef alıyor
        Edirne Belediyesince 3 hizmet noktası açıldı
        Edirne Belediyesince 3 hizmet noktası açıldı