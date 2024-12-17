Taksiyle çarpışan motosikletin ehliyetsiz ve alkollü sürücüsü ağır yaralandı

Taksi sürücüsü S.K. de ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, polisin, kazaya ilişkin incelemesi sürüyor.

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında, Keşan ilçesi Yenimescit Mahallesi Zati Yörüker Caddesi’nde meydana geldi. Caddeden Yenimescit Mahallesi Meydanı yönüne giden ehliyetsiz ve kasksız sürücü T.U.'nun kullandığı 39 AAG 956 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen S.K. (26) yönetimindeki 22 T 4023 plakalı taksiyle çarpıştı. Kazada, devrilen motosikletten düşen T.U. ağır yaralandı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından yaralı sürücü, Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırılıp tedaviye alındı. T.U.'nun, 1,37 promil alkollü olduğu belirlendi.

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