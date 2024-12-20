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        Edirne'de yoğun sis; görüş mesafesi 50 metrenin altında

        EDİRNE'desabah saatlerinden itibaren etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi, yer yer 50 metrenin altına indi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.12.2024 - 11:29 Güncelleme: 20.12.2024 - 11:35
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        Edirne'de yoğun sis; görüş mesafesi 50 metrenin altında
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        EDİRNE'desabah saatlerinden itibaren etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi, yer yer 50 metrenin altına indi.

        Edirne, dün sabah saatlerinden itibaren yoğun sisin etkisi altına girdi. Sis öğleden sonra dağılırken, bu sabah saatlerinde yine etkili oldu. Görüş mesafesinin yer yer 50 metrenin altına düştüğü kentte, başta Selimiye Camisi, Meriç ve Tunca nehirleri üzerindeki tarihi köprüler sisle kaplandı. Polis ekipleri, trafikte sorun yaşanmaması için önemli noktalarda önlem aldı, sürücüleri uyardı. Hava sıcaklığının 10 derece olduğu kentte, sisin ilerleyen saatlerde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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