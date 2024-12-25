Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı
EDİRNE'de Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 FETÖ/PDY şüphelisi tutuklandı.
EDİRNE'de Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 FETÖ/PDY şüphelisi tutuklandı.
Güvenlik güçleri, Meriç ilçesindeki 1'inci derece askeri yasak bölgede 2 gün önce düzenledikleri operasyonda yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan FETÖ/PDY şüphelileri İ.Ö. ve Z.A.'yı yakaladı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 FETÖ şüphelisi, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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