Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Sokak hayvanları için pazarda gönüllü satış yapıyorlar

        EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği (KE-HAYKO) gönüllüleri, halk pazarında açılan tezgahta bağışlanan giysileri satıp geliriyle sokak hayvanlarının bakım, mama ve klinik tedavisi giderlerine katkı sağlıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.01.2025 - 15:14 Güncelleme: 04.01.2025 - 15:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sokak hayvanları için pazarda gönüllü satış yapıyorlar
        ABONE OL
        ABONE OL

        EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği (KE-HAYKO) gönüllüleri, halk pazarında açılan tezgahta bağışlanan giysileri satıp geliriyle sokak hayvanlarının bakım, mama ve klinik tedavisi giderlerine katkı sağlıyor. Tezgahın başından ayrılmayan ‘Çiçek’ adlı köpek ise alışverişe gelenlerin maskotu oldu.

        KE-HAYKO gönüllüleri tarafından, cumartesi günleri kurulan halk pazarında açılan tezgahta, bağışlanan giysiler satılıyor. Gönüllüler, sabahın erken saatlerinde açtıkları tezgahta giyim eşyalarını 100-500 lira arasında değişen fiyatlardan satıyor. Elde edilen gelir, sokak hayvanlarının bakım, mama ve klinik tedavi giderlerine ayrılıyor. Bir süre önce KE-HAYKO’nun barınağında tedavisi yapılıp tekrar sokağa salınan ‘Çiçek’ adlı köpek ise tezgahın başından ayrılmazken, pazara gelenlerin de maskotu haline geldi.

        KE-HAYKO Başkanı Sevinç Cebeci, derneklerin desteklerle ayakta kaldığını belirterek, "Hayvansever, gönüllü arkadaşlarımız pazarda tezgah kurarak sokak hayvanları yararına satış yapıyorlar. Sokak hayvanlarının korunacak yer ve yiyeceğe çok ihtiyacı var. Hastalıklar, kazalar ve yaralanmaları söz konusu oluyor. Biz yaklaşık 9 yıldır bunun için çaba sarf ediyoruz. Maalesef çok fazla desteğimiz olmamasından dolayı ne yapacağımızı şaşırıyoruz. Gönüllü arkadaşlarımız böyle bir tezgah hazırlamışlar. Sağ olsunlar satış yapıp, bizim klinik borçlarımızı ödememize ve hayvanların bakımına destek oluyorlar. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Böyle destek verenler olduğu sürece biz de daha fazla can kurtarma imkanına sahip oluyoruz. Biz var olduğumuz süre içerisinde sürekli bu canlarımızın hayatını kurtarmaya devam edeceğiz. Kendileri yaz kış demeden burada sokak hayvanları için mücadele ediyorlar. Gönüllüler ne kadar çoğalırsa biz de o kadar çok sokak hayvanına yardım ederiz” dedi.

        'YARDIMCI OLMAK İÇİN ALIŞVERİŞ YAPIYORLAR'

        Tezgahta gönüllü satış yapan Aynur Kaplan da "Derneğin bir can evi var. Burada sokak hayvanlarının bakımı, beslenmesi ve tedavileri yapılıyor. Onlara destek amacındayız. Biz de giysileri satarak derneğe yardımcı olmaya çalışıyoruz. Birçok bakıma muhtaç sokak hayvanı var. Bakım, mama ve klinik tedavileri oldukça masraflı. Tezgahta kadın giyim eşyaları satılıyor. Fiyatlar da oldukça makul. Kadınların ilgisi de oldukça fazla. Hayvanseverlerin çoğu ihtiyacı olmasa bile katkıda bulunmak ve yardımcı olmak adına alışveriş yapıyor" diye konuştu.

        'BİZİM DE ÇORBADA TUZUMUZ OLSUN'

        Esma Demirpek ise KE-HAYKO için gönüllü satış yaptıklarını dile getirerek, "Buradaki tezgahtan elde edilen gelir yaralı sokak hayvanlarının tedavisinde ve bakımında kullanılıyor. Özel kliniklerde tedavi edilen hayvanların borçlarını buradan elde edilen gelirle ödüyoruz. Bizim de çorbada bir tuzumuz olsun istiyoruz. Kadın kıyafetlerimiz oldukça güzel. Tüm kadınlarımızı alışverişe bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ya silahlarını gömecekler yada silahlarıyla birlikte toprağa gömülecekler
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ya silahlarını gömecekler yada silahlarıyla birlikte toprağa gömülecekler
        3.5 yaşındaki Efe iple boğulmuştu! Anne vahşeti!
        3.5 yaşındaki Efe iple boğulmuştu! Anne vahşeti!
        Ferdi Tayfur'a veda günü
        Ferdi Tayfur'a veda günü
        Galatasaray'ın Göztepe maçı ilk 11'i!
        Galatasaray'ın Göztepe maçı ilk 11'i!
        Ölü ve yaralılar var! Yanan otomobilden çıkamadı!
        Ölü ve yaralılar var! Yanan otomobilden çıkamadı!
        Rizespor - Beşiktaş maçında ofsayt var mı?
        Rizespor - Beşiktaş maçında ofsayt var mı?
        Dünyanın en yaşlı insanı hayatını kaybetti
        Dünyanın en yaşlı insanı hayatını kaybetti
        İngiliz devinin Osimhen ısrarı!
        İngiliz devinin Osimhen ısrarı!
        Her gün egzersiz iyi mi kötü mü?
        Her gün egzersiz iyi mi kötü mü?
        1999 neden sinemanın altın çağıydı?
        1999 neden sinemanın altın çağıydı?
        Erkeklerin kavgasına dönüştü
        Erkeklerin kavgasına dönüştü
        Böyle kaza görülmedi! Yaya geçidinde 2 araç çarptı!
        Böyle kaza görülmedi! Yaya geçidinde 2 araç çarptı!
        Baraj Gölü boşaltılmıştı! 10 gün sonra kara haber!
        Baraj Gölü boşaltılmıştı! 10 gün sonra kara haber!
        Kıyafet cepleri ne zaman icat edildi?
        Kıyafet cepleri ne zaman icat edildi?
        Ateşli dansı ve ifşa mesajı konuşuldu
        Ateşli dansı ve ifşa mesajı konuşuldu
        Adana'da kan donduran olay! Sokakta bıçaklı silahlı kanlı düello!
        Adana'da kan donduran olay! Sokakta bıçaklı silahlı kanlı düello!
        Genç muhabir yaşam mücadelesini kaybetti
        Genç muhabir yaşam mücadelesini kaybetti
        SGK yazısıyla kıdem tazminatı
        SGK yazısıyla kıdem tazminatı
        "En düşük emekli aylığı çalışması Ocak'ta gerçekleşir"
        "En düşük emekli aylığı çalışması Ocak'ta gerçekleşir"
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları

        Benzer Haberler

        Edirne'de Balkan geleneği "Bocuk Gecesi" etkinliklerle kutlanacak
        Edirne'de Balkan geleneği "Bocuk Gecesi" etkinliklerle kutlanacak
        TÜ'de Meslek Yüksekokulları akreditasyon sürecini tamamladı
        TÜ'de Meslek Yüksekokulları akreditasyon sürecini tamamladı
        Edirne'de kuruma noktasına gelen nehirlerin debileri 3 kat arttı
        Edirne'de kuruma noktasına gelen nehirlerin debileri 3 kat arttı
        Trakya Üniversitesi uluslararası öğrencilere tanıtıldı
        Trakya Üniversitesi uluslararası öğrencilere tanıtıldı
        Balkan geleneği 'Bocuk Gecesi', 24-26 Ocak'ta yapılacak
        Balkan geleneği 'Bocuk Gecesi', 24-26 Ocak'ta yapılacak
        Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi'nin ilk etabında kısa sürede test sürüş...
        Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi'nin ilk etabında kısa sürede test sürüş...