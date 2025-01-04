Sokak hayvanları için pazarda gönüllü satış yapıyorlar

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği (KE-HAYKO) gönüllüleri, halk pazarında açılan tezgahta bağışlanan giysileri satıp geliriyle sokak hayvanlarının bakım, mama ve klinik tedavisi giderlerine katkı sağlıyor. Tezgahın başından ayrılmayan ‘Çiçek’ adlı köpek ise alışverişe gelenlerin maskotu oldu.

KE-HAYKO gönüllüleri tarafından, cumartesi günleri kurulan halk pazarında açılan tezgahta, bağışlanan giysiler satılıyor. Gönüllüler, sabahın erken saatlerinde açtıkları tezgahta giyim eşyalarını 100-500 lira arasında değişen fiyatlardan satıyor. Elde edilen gelir, sokak hayvanlarının bakım, mama ve klinik tedavi giderlerine ayrılıyor. Bir süre önce KE-HAYKO’nun barınağında tedavisi yapılıp tekrar sokağa salınan ‘Çiçek’ adlı köpek ise tezgahın başından ayrılmazken, pazara gelenlerin de maskotu haline geldi.

KE-HAYKO Başkanı Sevinç Cebeci, derneklerin desteklerle ayakta kaldığını belirterek, "Hayvansever, gönüllü arkadaşlarımız pazarda tezgah kurarak sokak hayvanları yararına satış yapıyorlar. Sokak hayvanlarının korunacak yer ve yiyeceğe çok ihtiyacı var. Hastalıklar, kazalar ve yaralanmaları söz konusu oluyor. Biz yaklaşık 9 yıldır bunun için çaba sarf ediyoruz. Maalesef çok fazla desteğimiz olmamasından dolayı ne yapacağımızı şaşırıyoruz. Gönüllü arkadaşlarımız böyle bir tezgah hazırlamışlar. Sağ olsunlar satış yapıp, bizim klinik borçlarımızı ödememize ve hayvanların bakımına destek oluyorlar. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Böyle destek verenler olduğu sürece biz de daha fazla can kurtarma imkanına sahip oluyoruz. Biz var olduğumuz süre içerisinde sürekli bu canlarımızın hayatını kurtarmaya devam edeceğiz. Kendileri yaz kış demeden burada sokak hayvanları için mücadele ediyorlar. Gönüllüler ne kadar çoğalırsa biz de o kadar çok sokak hayvanına yardım ederiz” dedi.

'YARDIMCI OLMAK İÇİN ALIŞVERİŞ YAPIYORLAR' Tezgahta gönüllü satış yapan Aynur Kaplan da "Derneğin bir can evi var. Burada sokak hayvanlarının bakımı, beslenmesi ve tedavileri yapılıyor. Onlara destek amacındayız. Biz de giysileri satarak derneğe yardımcı olmaya çalışıyoruz. Birçok bakıma muhtaç sokak hayvanı var. Bakım, mama ve klinik tedavileri oldukça masraflı. Tezgahta kadın giyim eşyaları satılıyor. Fiyatlar da oldukça makul. Kadınların ilgisi de oldukça fazla. Hayvanseverlerin çoğu ihtiyacı olmasa bile katkıda bulunmak ve yardımcı olmak adına alışveriş yapıyor" diye konuştu.