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        Otomobille motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

        EDİRNE'nin Keşan ilçesinde otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.01.2025 - 17:51 Güncelleme: 07.01.2025 - 17:55
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        Otomobille motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
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        EDİRNE’nin Keşan ilçesinde otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 16.00 sıralarında, Yukarı Zaferiye Mahallesi Rasim Ergene Caddesi’nde meydana geldi. H.Ç. yönetimindeki 17 AGF 490 plakalı motosiklet, Zafer Caddesi’nden çıkış yapan G.Ç. idaresindeki 22 EV 8371 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, devrilen motosikletten düşen kasksız sürücü H.Ç. ve arkasındaki B.G. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlıkçıların müdahalesinin ardından ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırılıp tedaviye alındı.

        Polisin, kazayla ilgili incelemesi sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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