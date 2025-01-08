Kaporta ustası, araçları doktor kıyafeti giyerek tamir ediyor

EDİRNE'de kaporta ustası Savaş Özcan (43), 2019 yılında kurduğu 'Göçük Hastanesi' isimli işletmede, araçların en yaygın sorunlarından olan küçük çaplı göçükleri, giydiği doktor kıyafetiyle onarıyor. İşini titizlikle yaptığı için doktor kıyafeti giydiğini söyleyen Özcan, "Dükkanımızın ismi 'Göçük Hastanesi' olduğu için de böyle bir kategoriye uymak zorunda kaldık. Sağ olsunlar, müşterilerimiz de 'Savaş doktor' diye söylüyorlar, 'göçük doktoru' diye söylüyorlar, 'doktora gidin' diye söylüyorlar" dedi.

Edirne'de sanayi sitesinde 24 yıldır kaporta tamirciliği yapan Savaş Özcan, 2018 yılında gerçekleşen dolu yağışı sonrası, kentte göçük onarımına yönelik eksiliğinin yaşandığını fark etti. 2019 yılında sanayi sitesinde 'Göçük Hastanesi' isimli işletmeyi kuran Özcan, iş yerinin ismine uygun olması ve işini titizlikle yaptığını göstermek adına araçları doktor kıyafeti giyerek onarmaya başladı. Özcan, doktor kıyafetiyle çalıştığını göre müşterilerinden de olumlu dönüşler aldı. 2019 yılında boyasız göçük işini yapmaya karar verdiğini söyleyen Özcan, "Boyasız göçük işini yapmaya karar verdikten sonra şu anda bulunduğumuz işletmeyi kurmaya karar verdim. Araçlarımıza yönelik Türkiye'de boyasız onarım yapılması, biniciler ve kullanıcılar açısından çok önemli. Kimse arabasının orijinalliğinin bozulmasını istemiyor. Boyandığı zaman değer kaybı yaşıyor. Bu işi yapmaya başlama sebebim; 2018 yılında Edirne'mize dolu yağdı. Bu işi de toplumumuz çok fazla bilmiyordu. Dolu yağdıktan sonra, Edirne'nin boyasız göçük onarım işine ihtiyacı olduğunu düşünerek dükkanımızı açtık. O günden beri, boyasız dolu hasarı, park hasarı gibi hasarların hepsini boyasız onarım aşamasını geçmediyse onarıp müşterimize teslim ediyoruz" diye konuştu.

'DOKTOR KIYAFETİ GÖRÜNCE MÜŞTERİYE ÖZ GÜVEN GELİYOR' İşletmesinde giydiği 'doktor' kıyafetinin müşterilerinin de ilgisini çektiğini ifade eden Özcan, "Boyasız göçük işi, gerçekten sabır isteyen bir meslek. Çünkü çok milim milim gidiyorsunuz, o kadar sabırlı davranmanız gerekiyor ki çok ufak bir sabırsızlığınızda boyayı çatlatmaya sebep olabilirsiniz veya boyayı çıbanlaştırmaya sebep olabilirsiniz. O yüzden rahat çalışmak gerekiyor. Dükkanımızın ismi 'Göçük Hastanesi' olduğu için de böyle bir kategoriye uymak zorunda kaldık. Sağ olsunlar, müşterilerimiz de 'Savaş doktor' diye söylüyorlar, 'göçük doktoru' diye söylüyorlar, 'doktora gidin' diye söylüyorlar. Çok şeyler duyuyoruz. Bizim de hoşumuza gidiyor. İşi bilen insana araçlarını getirmeyi tercih ediyorlar. Bizi de böyle doktor kıyafetiyle görünce, dükkanımızı ve karşılamamızı görünce onlara da bir öz güven geliyor, daha rahat bir şekilde araçlarını bizlere teslim ediyorlar" ifadelerini kullandı.

'MARKALARIN GEN YAPISINI BİLMEK LAZIM' Kaporta söküm-takım işlemlerinde farklı marka araçların ve modellerin anatomisini bilmek gerektiğini söyleyen Özcan, "Markanın içinde markalar var ve bunların da her sökmesi takması, kendi gen yapısı çok farklı. Bunların altyapısındaki gen yapısını bilmezsen, sadece boyasız göçüğü yapmakla olmuyor. Arabanın sökülmesi, takılması, nerede ne olduğunu bilmen lazım. Altındaki klipsin, sekman grubunun nereden ne olduğunu bilmen lazım. Eğer bilmezsen, kırma işlemleriyle karşılaşırsınız. Ben çok farklı servislerde çalıştım. Arabaların sökmelerini takmalarını öğrenmekle ilgili. Şimdi de oradaki öğrendiklerimi, kendi işimizde sökerken takarken zorlanmıyoruz. Bilmediğimiz araçlar var mı, var. Onlara da gerekli yerlerden bazen destek alıyoruz, bazen de mantık yürütüyoruz, o şekilde söküp takabiliyoruz. Ama asla zarar vermiyoruz" dedi.

'BAZI HASARLAR BOYASIZ ONARILAMIYOR' Özcan, hasarın boyutunun büyüklüğüne göre boyasız onarım işlemi yapılabildiğini ifade ederek, "Arabaların gen yapıları farklı. Sadece boyasız onarım aşamasına, bazı hasarlar göçük, çizik yok ama sacda uzama oluyor. Bunu en başında bilmen lazım. Eğer sıfır hata bir iş çıkmayacaksa, çok dalgalanma olarak çıkacaksa direkt kaporta boyaya yönlendirmek en doğru şekildedir. Çünkü müşterinin beklentisi yüksek, mağduriyeti de yüksek, aracının boyanmasını istemiyor. Ama boyasız onarım aşamasını geçtiyse, orada yüzde 20'lik, yüzde 30'luk bir hasar kalacaksa ben o işi almıyorum. Müşterimizi gerek servise gerekse kendi bildiğim ustalara yönlendiriyorum. Onlar da boyatmak zorunda kalıyor" diye konuştu.