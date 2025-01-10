Edirne beyaz peyniri için AB'ye coğrafi işaret tescil başvurusu

EDİRNE Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Başkanı Sezai Irmak, coğrafi işaret tescilli 'Edirne beyaz peyniri' için Avrupa Birliği'ne tescil başvurusu yapıldığını açıkladı. Irmak, "Amacımız Edirne beyaz peynirin tüm dünya tarafından tanınırlığı ve AB Komisyonu nezdinde tescilini sağlayarak marka değerini arttırmak, korumak ulusal ve uluslararası arenada pazar payını genişletmektir" dedi.

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası, kentte 2007 yılında coğrafi işaret tescili alan Edirne peyniri için Geleneksel Ürünler ve Coğrafi İşaretler Derneği (GÜCİSDER) ile iş birliği yaparak AB Komisyonu'na coğrafi işaret tescil başvurusunda bulundu. Çalışmalar kapsamında ilk olarak Türkiye'de üretim kapsamı belirlenen Edirne beyaz peyniri için 26 Aralık'ta komisyona başvurunun tamamlandığını duyuran ETSO Başkanı Sezai Irmak, söz konusu başvurunun, 13 Mayıs 2024'te yürürlüğe giren AB tüzüğüne göre, Türkiye'den peynirle ilgili yapılan ilk coğrafi işaret başvurusu olduğunu kaydetti.

'AB KOMİSYONU'NA BAŞVURUMUZU TAMAMLADIK'

Konuya ilişkin ETSO toplantı salonunda düzenlenen toplantıda konuşan Irmak, 2007'de alınan coğrafi işaret tescilinin kapsamının genişletildiğini anlattı. Irmak, "Geldiğimiz noktada bölgesel ve ülkesel olarak coğrafi işaretimizi aldık. Sadece Edirne bölgesinde üretilen peynir üzerine Edirne peyniri yazılacak. Ayrıca AB komisyonu nezdinde de korunmasının sağlanması için titizlikle yürüttüğümüz çalışmalar sonucu 26.12.2024 tarihinde başvurumuz AB Komisyonu'nda gerçekleştirilmiş olup, ön incelemesi olumlu bir şekilde tamamlanarak PDO-TR-03390 başvuru numarasıyla kayıtlarda yerini almıştır. Şu an itibarıyla odamız öncülüğünde gerçekleştirilen bu başvuru Avrupa Birliği Komisyonu'nun Tarımsal Ürünler ve Gıda Maddeleri için kalite planları hakkındaki 13 Mayıs 2024 tarihinde yürürlüğe giren 2024'e 11 sayılı tüzüğü kapsamında ülkemizden Avrupa Birliği Komisyonu'na peynir kategorisindeki ilk başvurudur. Daha önceden Ezineliler coğrafi işaret aldı ama yeni tüzüğe ilk başvuruyu yapan biziz" dedi.

'YENİ TÜZÜĞÜ GÖRE İLK TESCİLLENEN PEYNİR BİZİM PEYNİRİMİZ OLACAK'

Edirne peynirinin marka değerini arttırmayı amaçladıklarını dile getiren Irmak, "Allah nasip ederse bir süre sonra AB tescilini de almış olacağız ve yeni tüzüğe göre ilk tescillenen peynir bizim peynirimiz olacak. Bunu ulusal basında da bütün Türkiye'ye duyuracağız Allah nasip ederse. Amacımız Edirne beyaz peynirin tüm dünya tarafından tanınırlığı ve AB Komisyonu nezdinde tescilini sağlayarak marka değerini arttırmak, korumak ulusal ve uluslararası arenada pazar payını genişletmektir" diye konuştu.