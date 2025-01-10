Edirne beyaz peyniri için AB'ye coğrafi işaret tescil başvurusu
EDİRNE Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Başkanı Sezai Irmak, coğrafi işaret tescilli 'Edirne beyaz peyniri' için Avrupa Birliği'ne tescil başvurusu yapıldığını açıkladı.
EDİRNE Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Başkanı Sezai Irmak, coğrafi işaret tescilli 'Edirne beyaz peyniri' için Avrupa Birliği'ne tescil başvurusu yapıldığını açıkladı. Irmak, "Amacımız Edirne beyaz peynirin tüm dünya tarafından tanınırlığı ve AB Komisyonu nezdinde tescilini sağlayarak marka değerini arttırmak, korumak ulusal ve uluslararası arenada pazar payını genişletmektir" dedi.
Edirne Ticaret ve Sanayi Odası, kentte 2007 yılında coğrafi işaret tescili alan Edirne peyniri için Geleneksel Ürünler ve Coğrafi İşaretler Derneği (GÜCİSDER) ile iş birliği yaparak AB Komisyonu'na coğrafi işaret tescil başvurusunda bulundu. Çalışmalar kapsamında ilk olarak Türkiye'de üretim kapsamı belirlenen Edirne beyaz peyniri için 26 Aralık'ta komisyona başvurunun tamamlandığını duyuran ETSO Başkanı Sezai Irmak, söz konusu başvurunun, 13 Mayıs 2024'te yürürlüğe giren AB tüzüğüne göre, Türkiye'den peynirle ilgili yapılan ilk coğrafi işaret başvurusu olduğunu kaydetti.
'AB KOMİSYONU'NA BAŞVURUMUZU TAMAMLADIK'
Konuya ilişkin ETSO toplantı salonunda düzenlenen toplantıda konuşan Irmak, 2007'de alınan coğrafi işaret tescilinin kapsamının genişletildiğini anlattı. Irmak, "Geldiğimiz noktada bölgesel ve ülkesel olarak coğrafi işaretimizi aldık. Sadece Edirne bölgesinde üretilen peynir üzerine Edirne peyniri yazılacak. Ayrıca AB komisyonu nezdinde de korunmasının sağlanması için titizlikle yürüttüğümüz çalışmalar sonucu 26.12.2024 tarihinde başvurumuz AB Komisyonu'nda gerçekleştirilmiş olup, ön incelemesi olumlu bir şekilde tamamlanarak PDO-TR-03390 başvuru numarasıyla kayıtlarda yerini almıştır. Şu an itibarıyla odamız öncülüğünde gerçekleştirilen bu başvuru Avrupa Birliği Komisyonu'nun Tarımsal Ürünler ve Gıda Maddeleri için kalite planları hakkındaki 13 Mayıs 2024 tarihinde yürürlüğe giren 2024'e 11 sayılı tüzüğü kapsamında ülkemizden Avrupa Birliği Komisyonu'na peynir kategorisindeki ilk başvurudur. Daha önceden Ezineliler coğrafi işaret aldı ama yeni tüzüğe ilk başvuruyu yapan biziz" dedi.
'YENİ TÜZÜĞÜ GÖRE İLK TESCİLLENEN PEYNİR BİZİM PEYNİRİMİZ OLACAK'
Edirne peynirinin marka değerini arttırmayı amaçladıklarını dile getiren Irmak, "Allah nasip ederse bir süre sonra AB tescilini de almış olacağız ve yeni tüzüğe göre ilk tescillenen peynir bizim peynirimiz olacak. Bunu ulusal basında da bütün Türkiye'ye duyuracağız Allah nasip ederse. Amacımız Edirne beyaz peynirin tüm dünya tarafından tanınırlığı ve AB Komisyonu nezdinde tescilini sağlayarak marka değerini arttırmak, korumak ulusal ve uluslararası arenada pazar payını genişletmektir" diye konuştu.
'EDİRNE PEYNİRİ ÖRNEK TEŞKİL EDECEK'
Coğrafi İşaret Danışmanı Huriye Özener de yapılan çalışmalarla Edirne peynirinin sürdürülebilir bir ürün statüsüne dönüştürüldüğünü söyledi. Özener, "Çok yakın bir zaman diliminde de Avrupa Birliği Komisyonuna başvurumuzu yapmış bulunuyoruz. Maksimum bir yıl içerisinde bu tescilimizi sizlerle paylaşmış olacağız. Türkiye biliyorsunuz peynir konusunda özellikle bizim bildiğimiz kadarıyla 195 çeşit peynirimizin olduğunu ama Avrupa'ya baktığınızda henüz bir tescil ve Edirne peynirimizle beraber 5 tane peynir başvurumuzun yapıldığını görebiliyoruz. Onun için 81 ilimizde mevcut bulunan peynir çeşitlerimizin ivedili bir şekilde Avrupa Birliği'ne başvurusunu yapılıp single marketlerde yerini alması gerektiği kanaatindeyim. Bunun için de sayın başkanımla birlikte yapmış olduğumuz bu çalışma bir örnek teşkil edecek diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
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