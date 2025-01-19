Kendisini eşinin sevgilisi zanneden kadın tarafından darbedildi

EDİRNE'de Hamiyet Pehlivan Bingül, kendisini eşinin sevgilisi zanneden Y.K. (47) tarafından, evinin önünde darbedildi. Olay sonrası Y.K.'nin kaçtığı anlar güvenlik kameralarına yansırken, Bingül, "Daha benim yüzümü görmeden, kim olduğumu görmeden, eşimin kim olduğunun farkına varmadan hemen beni darbetmeye başladı. Hiçbir şey anlayıp dinlemeden çocuğumuzun gözü önünde bu şekilde bir olayla karşılaştık. Şu anda savcılığa yansımış durumda, biz sonuna kadar şikayetçiyiz" dedi.

Olay, 10 Ocak’ta saat 20.00 sıralarında Abdurrahman Mahallesi Nazır Çeşme Sokak’ta meydana geldi. Hamiyet Pehlivan Bingül, eşi ve 10 yaşındaki oğluyla birlikte evlerinin önüne aracını park etti. Araçtan inmeye çalışan Hamiyet Pehlivan Bingül, bu sırada Y.K.’nin saldırısına uğradı. Y.K., Hamiyet Pehlivan Bingül’ün başını otomobil kapısına sıkıştırdı. Bingül'ün yüzünden yaralandığı olay sonrası kaçmaya çalışan Y.K., çevrede bulunan marketin güvenlik görevlisi tarafından yakalandı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri Hamiyet Pehlivan Bingül'ü tedavisi için Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürdü. Saldırgan Y.K. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

KENDİ EŞİ VE SEVGİLİSİ SANDIĞINI SÖYLEDİ

Y.K. polisteki ifadesinde, Hamiyet Pehlivan Bingül ve eşini, kendi eşi ve sevgilisi sandığını, bu nedenle darbettiğini söyledi. Y.K., polisteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

'HAYATIMDA İLK DEFA GÖRÜYORUM'

Olayla ilgili konuşan Hamiyet Pehlivan Bingül, Y.K.’yi daha önce hiç görmediğini belirtti. Bingül, “Olay hiçbir şekilde ilgimiz dahilinde olmayarak meydana geldi. Tanıdığımız birisi değil, kesinlikle hayatımda görmüş olduğum birisi değil. Kendi evimin önünde arabamızı park ettik eşimle birlikte. Arabadan inerken, sert bir şekilde arabanın kapısı bana çarptı. Arabadan inmemiştim. Arabanın kapısı çarpınca ben, motokurye falan çarptı diye düşündüm çünkü herhangi bir araba ışığı falan hiç yoktu etrafımızda. Omzumu tutup beni kendine doğru çevirince kadın olduğunu fark ettim. Ben motokuryenin çarpmış olduğunu düşünüyordum. Olayın şokuyla hiç anlayamadım. Daha yüzümü çevirdiğim gibi, eşimde araba çarptığını düşünerek fırlayınca kadın; 'Pardon eşim beni aldatıyordu, ben eşim zannettim pardon' deyip ağzımdan burnumdan kan geldiğini görünce hemen kaçmaya başladı. Tanıdığımız biri değildi, hayatımda ilk defa görüyorum” dedi.