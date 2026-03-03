Canlı
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Haberleri

        Edirne'de Muhasebeciler Haftası törenle kutlandı

        Edirne'de Muhasebeciler Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2026 - 11:14 Güncelleme:
        Atatürk Anıtı'nda düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.


        Daha sonra anıta çelenk sunuldu.


        Edirne Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Cüneyt Keskin, törende tüm kurum ve kuruluşlarla karşılıklı anlayış ve iş birliği içinde çalışmalar yürüttüklerini belirtti.


        Yaptıkları çalışmaların ülke ekonomisine katkı sunduğunu anlatan Keskin, törene katılanlara teşekkür etti.

