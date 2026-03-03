Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Haberleri

        Edirne'den kısa kısa

        Trakya Tıp Öğrenci Birliğince (TÖB) Kişisel Gelişim Kampı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2026 - 09:44 Güncelleme:
        Edirne'den kısa kısa

        Trakya Tıp Öğrenci Birliğince (TÖB) Kişisel Gelişim Kampı düzenlendi.

        Topluluk Başkanı Hilal Aksu, Trakya TÖB ev sahipliğinde kapsamlı bir etkinliğe imza atmaktan gurur duyduklarını belirtti.

        Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sedat Üstündağ da öğrencilerin yoğun emeği ve geniş katılım ile gerçekleştirilen bu kampın önemli bir “program dışı öğrenme” faaliyeti olduğunu vurguladı.

        Rektör Prof. Dr. Mustafa Hatipler ise eğitim-öğretim süreçlerinin ve kampüs yaşamının daha nitelikli ve konforlu hale getirilmesi için çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

        Açılış konuşmalarının ardından Hatipler ve beraberindeki heyet, Aksu ve organizasyon komitesinde görev alan öğrencilerle birlikte etkinlik alanındaki stantları ziyaret etti.

        İki gün süren eğitim kampı kapsamında alanında uzman isimler tarafından çeşitli oturumlar gerçekleştirildi.

        - Ramazan denetimleri sürüyor

        Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğünün ramazan denetimleri sürüyor.

        Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, ramazan dolayısıyla toplu tüketim yerleri, unlu mamul üretim noktaları, pastaneler, kasaplar ve marketlerde denetim gerçekleştirildi.

        Denetimlerde, hijyen koşulları, üretim standartları, son tüketim tarihleri ve etiket bilgileri incelendi.

        - ETSO'dan sınav duyurusu

        Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO), motorlu kara taşıtları alım satım sorumlusu sınavı başvurularının sürdüğünü bildirdi.

        ETSO'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği MEYBEM AŞ iş birliğiyle düzenlenecek motorlu kara taşıtları alım satım sorumlusu sınavının (seviye 5), odada gerçekleştirileceği belirtildi.

        Açıklamada, ikinci el araç alım satımı yapan kişi ve işletmelerin temin etmesi gereken bu belge için düzenlenecek olan sınava başvuru yapacak adayların, 6 Mart Cuma saat 17.00’ye kadar odaya müracaat etmesi gerektiği ifade edildi.






        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        FT Hamaney suikastının perde arkasını yazdı
        FT Hamaney suikastının perde arkasını yazdı
        "İsrail Trump'ı savaşa sürükledi" iddiasına yanıt
        "İsrail Trump'ı savaşa sürükledi" iddiasına yanıt
        Arakçi'den Rubio'ya yanıt: Hepimizin bildiği şeyi itiraf etti
        Arakçi'den Rubio'ya yanıt: Hepimizin bildiği şeyi itiraf etti
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 4. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 4. gün!
        Küresel piyasalar sarsıldı
        Küresel piyasalar sarsıldı
        İran: Hürmüz'den geçen gemiyi ateşe vereceğiz
        İran: Hürmüz'den geçen gemiyi ateşe vereceğiz
        İran: Körfez ülkeleriyle savaşta değiliz
        İran: Körfez ülkeleriyle savaşta değiliz
        Trump'ın tarife iadesini erteleme talebine ret
        Trump'ın tarife iadesini erteleme talebine ret
        Öğrencinin katlettiği Fatma öğretmen uyarmış: Can güvenliğimiz yok!
        Öğrencinin katlettiği Fatma öğretmen uyarmış: Can güvenliğimiz yok!
        Tanju Özcan görevden uzaklaştırıldı
        Tanju Özcan görevden uzaklaştırıldı
        Galatasaray'dan kupada rotasyon!
        Galatasaray'dan kupada rotasyon!
        Genç kadın, babasını öldürmüştü! İhanet iddiası!
        Genç kadın, babasını öldürmüştü! İhanet iddiası!
        'Tokat' iddialarını yalanladı
        'Tokat' iddialarını yalanladı
        2 kadın cinayeti izmaritten aydınlatıldı!
        2 kadın cinayeti izmaritten aydınlatıldı!
        Sarı Çizmeli Mehmet Ağa'nın hikayesi!
        Sarı Çizmeli Mehmet Ağa'nın hikayesi!
        Mezarı, ailesinin evinin karşısında
        Mezarı, ailesinin evinin karşısında
        EYT’den 2,6 milyon kişi emekli oldu
        EYT’den 2,6 milyon kişi emekli oldu
        Bu bölgelerde yağmur ve kar var
        Bu bölgelerde yağmur ve kar var
        İlkay'dan olay itiraf! "En büyük hatam..."
        İlkay'dan olay itiraf! "En büyük hatam..."
        F.Bahçe'nin umudu İstanbul!
        F.Bahçe'nin umudu İstanbul!

        Benzer Haberler

        TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Soylu Edirne'de iftar programında konuştu:
        TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Soylu Edirne'de iftar programında konuştu:
        TÜGVA Edirne Temsilciliğince iftar programı düzenlendi
        TÜGVA Edirne Temsilciliğince iftar programı düzenlendi
        Edirne'de kaçakçılık operasyonları: 2 milyon liralık parfüm ve akıllı saat...
        Edirne'de kaçakçılık operasyonları: 2 milyon liralık parfüm ve akıllı saat...
        Edirne'de 2 milyon lira değerinde kaçak parfüm ve saat ele geçirildi
        Edirne'de 2 milyon lira değerinde kaçak parfüm ve saat ele geçirildi
        Edirne'de çok sayıda kaçak parfüm ve akıllı saat ele geçirildi
        Edirne'de çok sayıda kaçak parfüm ve akıllı saat ele geçirildi
        TÜ'de "Anavatanda Yeşeren Başarılar" Paneli düzenlendi
        TÜ'de "Anavatanda Yeşeren Başarılar" Paneli düzenlendi