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        Yolda yürürken kalp krizi geçiren 19 yaşındaki Emre, öldü

        EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, çarşı merkezinde arkadaşlarıyla yürüdüğü sırada fenalaşan ve kalp krizi geçirdiği belirlenen Emre Bağçe (19), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.01.2025 - 12:55 Güncelleme: 30.01.2025 - 13:00
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        Yolda yürürken kalp krizi geçiren 19 yaşındaki Emre, öldü
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        EDİRNE’nin Keşan ilçesinde, çarşı merkezinde arkadaşlarıyla yürüdüğü sırada fenalaşan ve kalp krizi geçirdiği belirlenen Emre Bağçe (19), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Olay, dün saat 17.00 sıralarında, Yukarı Zaferiye Mahallesi Hastane Caddesi'nde meydana geldi. Keşan’da bir organizasyon şirketinde çalışan Emre Bağçe, dün arkadaşlarıyla çarşıda yemek yedikten sonra dolaşmak için Hastane Caddesi’ne gitti. Bağçe, yolda yürürken bir anda fenalaştı. Özel araçla Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Emre Bağçe’nin kalp krizi geçirdiği belirlendi. İlk müdahalesinin ardından Edirne’deki Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edilen Bağçe, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Bağçe’nin cenazesi, otopsi için hastanenin morguna konuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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