Beline sarılı bezde 40 kaçak cep telefonuyla yakalandı

Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye’ye giriş yapmak isteyen bir kadın yolcuyu, şüphe üzerine aradı. Aramada, yolcunun bel bölgesine sarılmış bez içerisinde gümrük kaçağı 40 cep telefonu ele geçirildi. Şüpheli, gözaltına alındı.

EDİRNE'de Türkiye'ye giriş yapmak üzere Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen kadın yolcunun beline sarılı bezde gümrük kaçağı 40 cep telefonu ele geçirildi.

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