Marmara için 'kuvvetli rüzgar' uyarısı
METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara Bölgesi için 'kuvvetli rüzgar' uyarısında bulundu.
METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara Bölgesi için 'kuvvetli rüzgar' uyarısında bulundu.
MGM İstanbul Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nden yapılan açıklamada, Marmara Bölgesi için bugün öğleden sonra başlayacak ve yarın gece yarısına kadar 'kuvvetli rüzgar' uyarısında bulunuldu. Açıklamada, "Salı günü öğle saatlerinden itibaren bölgemiz genelinde kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) bekleniyor. Kuvvetli rüzgarla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması vb. gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.