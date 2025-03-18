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        Edirne'de sağanak etkili oldu (3)

        KUVVETLİRÜZGARDA AĞAÇ DEVRİLDİEdirne'de öğleden sonra etkili olan sağanağın ardından gece saatlerinde kuvvetli rüzgar yaşamı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 00:09 Güncelleme: 18.03.2025 - 00:15
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        Edirne'de sağanak etkili oldu (3)
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        KUVVETLİRÜZGARDA AĞAÇ DEVRİLDİ

        Edirne’de öğleden sonra etkili olan sağanağın ardından gece saatlerinde kuvvetli rüzgar yaşamı olumsuz etkiledi. Karaağaç Mahallesi Lozan Caddesi üzerindeki bir ağaç, kuvvetli rüzgar nedeniyle yola devrildi. Trafik akışını durma noktasına getiren ağacı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Edirne Belediyesi ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda önlem alırken, devrilen ağaç, belediye ekiplerinin çalışmasıyla kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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