Edirne'de sağanak etkili oldu (3)

Edirne’de öğleden sonra etkili olan sağanağın ardından gece saatlerinde kuvvetli rüzgar yaşamı olumsuz etkiledi. Karaağaç Mahallesi Lozan Caddesi üzerindeki bir ağaç, kuvvetli rüzgar nedeniyle yola devrildi. Trafik akışını durma noktasına getiren ağacı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Edirne Belediyesi ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda önlem alırken, devrilen ağaç, belediye ekiplerinin çalışmasıyla kaldırıldı.

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