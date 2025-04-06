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        Edirne'de lise bahçesinde bıçaklanarak öldürülen Gülden, toprağa verildi

        EDİRNE'de Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde bıçaklanarak öldürülen Gülden Coni (15), kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.04.2025 - 15:15 Güncelleme: 06.04.2025 - 15:20
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        Edirne'de lise bahçesinde bıçaklanarak öldürülen Gülden, toprağa verildi
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        EDİRNE'de Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde bıçaklanarak öldürülen Gülden Coni (15), kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

        Olay, dün akşam saatlerinde Çavuşbey Mahallesi Horozlu Bayır Sokak’taki Edirne Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde meydana geldi. Okul bahçesinde bir kız çocuğunun hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde, Gülden Coni olduğu tespit edilen kız çocuğunun bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi. Coni’nin cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nin morguna götürüldü. Olayın ardından başlatılan incelemede, cinayet şüphelisi E.A. (15) yakalanarak gözaltına alındı.

        Gülden Coni için bugün Yıldırım Hacı Sarraf Mahallesi Akmescid Camisi'nde çok sayıda kişinin katılımıyla cenaze namazı kılındı. Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazında taziyeleri kabul eden baba Sami Coni, ayakta durmakta güçlük çekti. Namazın ardından Gülden Coni, Bademlik Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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