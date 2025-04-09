Doktorun ölümüne neden olan ehliyetsiz ve alkollü sürücüye 9 yıl hapis ve tahliye

EDİRNE'de otomobiliyle, bisikletli Doktor Barçın Barı'ya (39) çarpıp ölümüne neden olan, alkollü ve ehliyetsiz sürücü Baturay Kerimler (30), 'Bilinçli taksirle öldürme' suçundan tutuklu yargılandığı davada, 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, sanığın tutukluluk süresini de göz önünde bulundurup hükümle birlikte, yurt dışına çıkış yasağı şartıyla tahliyesine karar verdi.

Kentte 29 Ağustos 2024'te Baturay Kerimler, 22 SA 274 plakalı otomobiliyle Atatürk Bulvarı'nda aynı yönde bisikletiyle seyir halinde olan Lalapaşa Devlet Hastanesi'nde görevli Doktor Barçın Barı'ya, ardından çöp konteynerine çarptı. Gözaltına alınan sürücü Baturay Kerimler'in 3 promil alkollü olduğu belirlendi. Daha önce ehliyetine alkollü araç kullandığı için 2 kez el konulduğu belirlenen Kerimler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikte tutuklandı. Yaralanan Barı ise kaldırıldığı Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 35 gün süren yaşam mücadelesini 3 Ekim'de kaybetti.

KARAR DURUŞMASI

Tutuklu sanık Baturay Kerimler hakkında Edirne 9'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'Bilinçli taksirle öldürme' suçundan dava açıldı. Davanın karar duruşması, bugün görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Baturay Kerimler ve avukatları, Barçın Barı'nın ailesi ve avukatlarıyla yakınları katıldı. Mahkeme heyetinin son sözlerini sorduğu sanık Kerimler, "Yaptıklarımdan pişmanım, böyle olsun istemedim" dedi.