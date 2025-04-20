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        Karaağaç acı biberi üreticisi, fidesini de kendisi yetiştirip maliyeti azalttı

        EDİRNE'nin meşhur lezzeti tava ciğerin yanında sunulan Karaağaç acı biberi üreticisi Tunahan Ule, maliyetleri azaltmak için fidesini kendisi yetiştirmeye başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.04.2025 - 10:18 Güncelleme: 20.04.2025 - 10:20
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        Karaağaç acı biberi üreticisi, fidesini de kendisi yetiştirip maliyeti azalttı
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        EDİRNE'nin meşhur lezzeti tava ciğerin yanında sunulan Karaağaç acı biberi üreticisi Tunahan Ule, maliyetleri azaltmak için fidesini kendisi yetiştirmeye başladı. Ule, "Seralarda 500 bin adet ciğer biberi fidesi var. Bunları dışarıda yaptırmaya kalksaydık bu sene sadece fidelerin 3 milyon lira gibi bir maliyeti olacaktı" dedi.

        Edirne'de üreticiler, kentin gastronomi turizminin vazgeçilmezi tava ciğerin yanında sunulan meşhur Karaağaç acı biberi için mayıs ayında tarlaya girerek dikim yapmaya hazırlanıyor. Üretici Tunahan Ule ise daha önce şehir dışından aldıkları biber fidesinin bu yıl 6 ile 8 lira arasında satılması üzerine bahçesinde kurduğu serada yetiştirmeye karar verdi. Karaağaç'ta 90 dekar alanda üretim yapan ve yılda 180 ile 200 ton arasında rekolte elde eden Ule, kendi fidelerini yetiştirerek, maliyeti düşürmeyi amaçladıklarını söyledi.

        Sadece 500 bin biber fidesinin 3 milyon liraya denk geldiğini anlatan Tunahan Ule, "Bu sene maliyetlerin çok yükselmesinden dolayı fidelerimizi kendimiz yetiştiriyoruz. Şu an da 1 adet fidenin fiyatı 6 liradan başlıyor, 8 liraya kadar çıkıyor. Biz tarlamıza 500 bin adet fide ekiyoruz. Arkamda gözüken seralarda 500 bin adet ciğer biberi fidesi var. Bunları dışarıda yaptırmaya kalksaydık bu sene sadece fidelerin 3 milyon lira gibi bir maliyeti olacaktı. Maliyeti düşürmek için fidelerimizi kendi kurduğumuz seralarda yetiştiriyoruz" diye konuştu.

        'MAYIS AYINDA TOPRAKLA BULUŞACAK'

        Ule, mayıs ayının ilk haftası fidelerin toprakla buluşacağını belirterek, "Elimde görmüş olduğunuz fide 1 ayda bu boyuta ulaştı. 6-10 Mayıs arasında fidelerimiz toprakla buluşacak. Temmuz ayının 15- 16’ında da hasat edeceğiz. Daha sonra tava ciğerin yanında yol arkadaşı olacak" ifadelerini kullandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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