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        Edirne'de cipin duvara çarptığı kaza kamerada

        EDİRNE'de evin duvarına çarpan cipteki 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.04.2025 - 10:45 Güncelleme: 21.04.2025 - 10:50
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        Edirne'de cipin duvara çarptığı kaza kamerada
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        EDİRNE'de evin duvarına çarpan cipteki 1 kişi yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, dün akşam saatlerinde Atatürk Mahallesi Mithat Vardar Caddesi’nde meydana geldi. Tuğçe K.'nin kontrolünü yitirdiği 22 ARJ 280 plakalı cip, evin duvarına çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Cip, ekiplerin çalışmasıyla yoldan kaldırıldı.

        Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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