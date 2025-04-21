Edirne'de cipin duvara çarptığı kaza kamerada

Kaza, dün akşam saatlerinde Atatürk Mahallesi Mithat Vardar Caddesi’nde meydana geldi. Tuğçe K.'nin kontrolünü yitirdiği 22 ARJ 280 plakalı cip, evin duvarına çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Cip, ekiplerin çalışmasıyla yoldan kaldırıldı.

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