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        TIR'a arkadan çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

        EDİRNE'nin Keşan ilçesinde TIR'a arkadan çarpan motosikletin sürücüsü M.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.05.2025 - 20:33 Güncelleme: 12.05.2025 - 20:40
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        TIR'a arkadan çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
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        EDİRNE’nin Keşan ilçesinde TIR’a arkadan çarpan motosikletin sürücüsü M.C.D. (26) ağır yaralandı.

        Kaza, akşam saatlerinde Keşan-İpsala kara yolu üzerindeki Dr. Sadık Ahmet Köprülü Kavşağı yakınlarında meydana geldi. İpsala’dan, Keşan yönüne giden M.C.D. yönetimindeki 22 ADF 492 plakalı motosiklet, Dr. Sadık Ahmet Köprülü Kavşağı yakınlarında aynı istikamette seyreden A.A. idaresindeki 41 TK 100 çekici ve 41 YK 588 dorse plakalı TIR’a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü M.C.D., ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Motosiklet sürücüsü, ambulansla kaldırıldığı Keşan Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. TIR sürücüsü A.A. ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

        Polisin kazayla ilgili incelemesi sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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