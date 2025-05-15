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        Meriç'te buluşan engelliler ve aileleri, farkındalık için gökyüzüne balon bıraktı

        EDİRNE Valiliği tarafından '15 Mayıs Uluslararası Aile Günü' ve 'Engelliler Haftası' kapsamında düzenlenen yürüyüşte bir araya gelen engelliler ve aileleri, beraberlerinde getirdikleri dilek balonlarını, tarihi Meriç Köprüsü üzerinden gökyüzüne bıraktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.05.2025 - 12:43 Güncelleme: 15.05.2025 - 12:43
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        Meriç'te buluşan engelliler ve aileleri, farkındalık için gökyüzüne balon bıraktı
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        EDİRNE Valiliği tarafından '15 Mayıs Uluslararası Aile Günü' ve 'Engelliler Haftası' kapsamında düzenlenen yürüyüşte bir araya gelen engelliler ve aileleri, beraberlerinde getirdikleri dilek balonlarını, tarihi Meriç Köprüsü üzerinden gökyüzüne bıraktı.

        Edirne Valiliği tarafından '15 Mayıs Uluslararası Aile Günü' ve 'Engelliler Haftası' kapsamında düzenlenen yürüyüş, Lozan Caddesi'ndeki Söğütlük Millet Bahçesi önünden başladı. Edirne Valisi Yunus Sezer ile Edirne Belediye Başkanvekili Cenk Ergüden, kurum ve kuruluş temsilcileriyle çok sayıda engelli ve aileleri, yürüyüşe katıldı. Cadde boyunca devam eden yürüyüş, tarihi Meriç Köprüsü üzerinde son buldu. Korteje katılanlar, beraberlerinde getirdikleri dilek balonlarını gökyüzüne bıraktı.

        'SAĞLIKLI AİLE VE ENGELLİLERİN MUTLULUĞU İÇİN DİLEK TUTTUK'

        Edirne Valisi Yunus Sezer, 2025'in 'Aile Yılı' olduğunu belirterek, "Etkinliğin güzelliğinden ziyade farkındalık oluşturmak için bir aradayız. Ailenin bütünlüklü olması, sağlıklı olması önemli. Aynı zamanda Engelliler Haftası. Bununla ilgili bu hafta bir sürü etkinlik yaptık. Çocuklarımız, engellilerimizin, engelli ailelerimizin, yıl boyu yanında olmamız, onlara destek olmamız, onların gelişimine katkıda bulunmamız çok önemli. Edirne olarak da bu konuda çok hassasız, duyarlıyız. Sivil toplum kuruluşlarımızla beraber, Valilik, Belediye hep beraber bir çalışma yürütüyoruz. Engelliler, bizim emanetimiz, ailelerine destek olmak, onların gelişimine katkıda bulunmak, bizim açımızdan son derece önemli. Bugün de Meriç Köprüsü'nde, tarihi bir mekanda bir farkındalık oluşturmak amacıyla sağlıklı ailelerimiz, hem engellilerimizin sağlığı, huzuru, mutluluğu için dilekler tutarak balonlarımızı havaya bıraktık. İnşallah engellilerimiz için de ailelerimiz için de her gün bugünümüzden daha iyi olur, daha iyi neticeler verir diye temenni ediyoruz" diye konuştu.

        Balonların gökyüzüne bırakılmasının ardından etkinlik sona erdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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