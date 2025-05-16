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        Kapıkule'de kaçak yollarla yurda sokulmak istenen 8 bin adet sülük ele geçirildi

        EDİRNE'de Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yasa dışı yollarla yurda sokulmak istenen 8 bin 273 adet sülük ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.05.2025 - 23:08 Güncelleme: 16.05.2025 - 23:10
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        Kapıkule'de kaçak yollarla yurda sokulmak istenen 8 bin adet sülük ele geçirildi
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        EDİRNE’de Kapıkule Sınır Kapısı’ndan yasa dışı yollarla yurda sokulmak istenen 8 bin 273 adet sülük ele geçirildi. Olayla ilgili 6 kişiye toplam 755 bin 554 TL ceza kesildi.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Kapıkule Gümrük Kapısı'na, yurda giriş yapmak üzere gelen 2 otomobilde arama yaptı. Aramada yasa dışı yollarla yurda sokulmak istenen ve alternatif tıpta kullanıldığı belirtilen 8 bin 273 sülük ele geçirildi. Olayda kullanılan 2 otomobile el konulurken, 6 kişiye toplam 755 bin 554 lira idari para cezası kesildi.

        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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