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        Trakya'da 19 Mayıs coşkusu (3)

        EDİRNEVE TEKİRDAĞ'DA YÜRÜYÜŞ19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında, Edirne ve Tekirdağ'da yürüyüş düzenlendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.05.2025 - 22:30 Güncelleme: 19.05.2025 - 22:35
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        Trakya'da 19 Mayıs coşkusu (3)
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        EDİRNEVE TEKİRDAĞ’DA YÜRÜYÜŞ

        19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında, Edirne ve Tekirdağ’da yürüyüş düzenlendi.

        Edirne’deki yürüyüş Atatürk Bulvarı üzerindeki Şükrüpaşa İlkokulu önünden başladı. Türk bayrakları ve meşaleler taşıyan vatandaşlar, marşlar eşliğinde Atatürk Anıtı’na kadar yürüdü. Yoğun katılımın olduğu yürüyüşte, 7’den 70’e çok sayıda kişi ellerinde Türk bayraklarıyla 19 Mayıs coşkusunu yaşadı.

        Edirne Belediyesi’nin organize ettiği etkinliğe Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda Edirneli katıldı. Atatürk Anıtı önünde saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından program sona erdi.

        TEKİRDAĞ MARŞLAR EŞLİĞİNDE YÜRÜDÜ

        Tekirdağ’da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Gençlik Yürüyüşü düzenlendi. Süleymnapaşa ilçesinin Hükümet Caddesi üzerinde yapılan yürüyüşe Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, CHP Tekirdağ Milletvekilleri Nurten Yontar, İlhami Özcan Aygun ile çok sayıda vatandaş katıldı. Büyükşehir Belediyesi bandosunun çaldığı marşlar eşliğinde yürüyen vatandaşlar, ellerinde Türk bayrakları taşıdı. Yürüyüşe klasik araçlarıyla katılanların süsledikleri araçları da vatandaşlardan yoğun ilgi gördü .

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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