Edirne'de 'fuhuş' operasyonu; 10 gözaltı

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 10 şüpheli Keşan’da adliyeye sevk edilirken, 1 şüphelinin ise arandığı belirtildi. Kurtarılan kadınlar ise işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Keşan İlçe Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, fuhuş suçlarının engellenmesine yönelik çalışmasında Edirne'nin İpsala, Keşan ilçeleri ile Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde masaj salonu, spa merkezi niteliğinde 5 adres belirledi. Adreslere düzenlenen operasyonda 9’u kadın 10 şüpheli yakalanıp gözaltına alındı, 12 kadın kurtarıldı. Adreslerdeki aramalarda 11 randevu defteri, 70 cinsel içerikli sağlık ürünü, 4 kamera kayıt cihazı, 12 cep telefonu, 193 bin 440 lira, 70 avro, 2 altın bilezik ve dizüstü bilgisayar ele geçirildi.

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