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        Edirne'de 'fuhuş' operasyonu; 10 gözaltı

        EDİRNE'de jandarmanın masaj salonlarına yönelik düzenlediği fuhuş operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı, 12 kadın kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.05.2025 - 11:10 Güncelleme: 26.05.2025 - 11:15
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        Edirne'de 'fuhuş' operasyonu; 10 gözaltı
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        EDİRNE'de jandarmanın masaj salonlarına yönelik düzenlediği fuhuş operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı, 12 kadın kurtarıldı.

        Keşan İlçe Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, fuhuş suçlarının engellenmesine yönelik çalışmasında Edirne'nin İpsala, Keşan ilçeleri ile Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde masaj salonu, spa merkezi niteliğinde 5 adres belirledi. Adreslere düzenlenen operasyonda 9’u kadın 10 şüpheli yakalanıp gözaltına alındı, 12 kadın kurtarıldı. Adreslerdeki aramalarda 11 randevu defteri, 70 cinsel içerikli sağlık ürünü, 4 kamera kayıt cihazı, 12 cep telefonu, 193 bin 440 lira, 70 avro, 2 altın bilezik ve dizüstü bilgisayar ele geçirildi.

        Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 10 şüpheli Keşan’da adliyeye sevk edilirken, 1 şüphelinin ise arandığı belirtildi. Kurtarılan kadınlar ise işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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