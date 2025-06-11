İki çocuk annesi, Bulgarca öğrenmek için girdiği fakültede bölüm birincisi oldu

BİLGİSAYAR mühendisliği mezunu, evli ve 2 çocuk annesi Fahriye Şenuz (46), Bulgarca öğrenmek üzere girdiği Trakya Üniversitesi'nde (TÜ) Edebiyat Fakültesi'nden birincilikle mezun oldu. Törende heyecanını arkadaşlarıyla paylaşan Şenuz, "Hayallerimize ulaşmamıza ramak kaldı" dedi.

İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği mezunu Fahriye Şenuz, Bulgarca öğrenmek üzere TÜ Edebiyat Fakültesi Bulgarca Mütercim ve Tercümanlık Bölümü'ne girdi. Şenuz, 4 yıl sonunda gösterdiği başarıyla fakülteyi birincilikle bitirdi. Fakültenin mezuniyet töreninde Şenuz'a mezuniyet ve başarı belgesini, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler verdi. Toplam 818 öğrencinin mezun olduğu ve Balkan Kongre Merkezi'nde yapılan törende konuşan Fahriye Şenuz, mezuniyetin son değil, yeni bir başlangıç olduğunu söyledi. Şenuz, konuşmasında, "Birlikte öğrendik, şimdi ise bunları hayata geçirme vaktidir. Hayallerimize ulaşmamıza ramak kaldı. Kendinize ve yeteneklerinize inanın" ifadelerini kullandı.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Hatipler de Edebiyat Fakültesi'nin Trakya Üniversitesi'nin entelektüel birikimi açısından son derece önemli bir eğitim birimi olduğunu ifade etti. Öğrencilerin yetişmesinde emeği geçen akademik ve idari personele teşekkür eden Prof. Dr. Hatipler, "Bundan sonraki hayatınızda geceye yenilmeyin. Geceye yenilmeyen her kişiye mükafat olarak bir şafak, bir sabah ve bir güneş verilir" dedi.