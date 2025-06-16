Ağaçta mahsur kalan kedi için vali devreye girdi; 18 saat sonra kurtarıldı

EDİRNE'de Eren ailesinin piknik yapmak için gittiği mesire alanında tasmasından kurtulup ağaca tırmanan 'Şirin' adlı kedileri mahsur kaldı. Ailenin, gece boyunca inmesi için nöbetleşe beklediği kedi, başka bir program için mesire alanına gelen Vali Yunus Sezer'in devreye girmesiyle, itfaiye ekipleri tarafından 18 saat sonra kurtarıldı.

Dün akşam piknik için merkeze bağlı Musabeyli köyündeki mesire alanına giden Eren ailesinin 'Şirin' isimli kedileri, çevredeki köpek havlamalarından korkarak tasmasından kurtulup, bir ağaca tırmandı. Aile, kediyi indirmeye çalıştı, ancak başarılı olamadı. İhbar üzerine alana gelen Edirne Belediyesi itfaiye ekipleri, ilk denemelerinde kediyi indiremedi. Aile, geceyi kedinin mahsur kaldığı ağacın yanında, araçta yatarak geçirdi.

VALİ SEZER DEVREYE GİRDİ

Bu sabah mesire alanına bir program için Edirne Valisi Yunus Sezer'in geldiğini gören aileden Tenzile Eren, kendisine durumu aktardı. Vali Sezer, kedinin kurtarılması için jandarma ekiplerine talimat verdi, bölgeye yeniden itfaiye ekipleri çağrıldı. Sepetli itfaiye aracı ile kedi, mahsur kaldığı ağaçtan kurtarıldı. Kurtarma çalışmalarını, Vali Sezer de izledi. Aile, kedinin kurtarılmasının ardından derin nefes aldı.