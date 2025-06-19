TIR'daki çelik borulardan suç örgütü lideri ile 5 kaçak göçmen çıktı

EDİRNE'de Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen TIR'da yapılan aramada; çelik borular içine gizlenmiş 5 kaçak göçmen ile suç örgütü liderliğinden aranması bulunan F.K. yakalandı.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmada yurt dışına göçmenlerin kaçırılacağı belirlendi. Yurt dışına çıkış yapmak üzere Kapıkule Sınır Kapısı'na giren 41 AUK 546 plakalı TIR, gümrük ekipleri ile koordineli çalışmayla durdurulup, aranmaya alındı. Aramada, TIR'ın dorsesinde büyük çaplı çelik borular içerisine saklanmış 3 Filistin ve 2 Iraklı kaçak göçmen ile 'Suç örgütüne yarar sağlamak maksadıyla yağma' ve 'Tefecilik' suçlarından tutuklamaya yönelik aranma kaydı olan F.K. yakalandı, TIR şoförü İ.G. de gözaltına alındı.

YURT DIŞINA KAÇMAK İÇİN ANLAŞMIŞ

İncelemede, F.K.'nin 2021 yılında Antalya'nın Manavgat ilçesinde 'Suç örgütü kurmak' suçundan örgüt lideri olarak dosyasının bulunduğunu belirlendi. F.K.'nin hapse girmemek için organizatör ile 10 bin avro karşılığında, yurt dışına kaçmak için anlaştığını ortaya çıktı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. Örgüt lideri F.K. ile TIR şoförü İ.G., adliyeye sevk edildi.