Edirne'de orman yangını (3)

Edirne'nin Lalapaşa ilçesine bağlı Ömeroba köyünde çıkan orman yangını, 2 uçak ve karadan çok sayıda itfaiye ekibin yoğun çalışmasıyla kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları yapılırken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

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