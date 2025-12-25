Edirne'de Regaip Kandili dolayısıyla vatandaşlara kandil simidi ikram edildi.

Belediye Başkan Yardımcısı Gökçe Onur Öktem, Saraçlar Caddesi'nde kurulan stantta vatandaşlarla sohbet etti, kandil simidi dağıttı.

Öktem, gazetecilere yaptığı açıklamada, Edirne Belediyesi olarak her kandilde vatandaşlara kandil simidi ikram ettiklerini söyledi.

Belediye ekiplerinin Eski Cami önünde ve Saraçlar Caddesi'nde kurduğu stantlarda 5 bin paket kandil simidi dağıttıklarını belirten Öktem, tüm İslam aleminin Regaip Kandili'ni kutladı.

CHP Edirne İl Başkanı Yücel Balkanlı da dağıtıma destek vererek vatandaşların kandilini kutladı.