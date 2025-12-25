Edirne'de Bulgar Ortodoks Kilisesi'nde Noel ayini gerçekleştirildi

Kilise Sorumlusu Hristo Hristov, AA muhabirine her yıl Aziz Konstantin ve Elena Kilisesi'nde Noel ayini düzenlediklerini anımsattı.

Katılımcılar ise mum yakarak dua etti.

Abdurrahman Mahallesi'ndeki kilisede düzenlenen ayine, Bulgaristan ve Yunanistan'dan gelen Ortodoksların yanı sıra farklı ülkelerden katılımcılar da katıldı.

