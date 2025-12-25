Edirne, güreşte hem minderde hem er meydanında iddialı

Türkiye Güreş Federasyonu (TGF) Edirne Temsilcisi Şamil Doğu Delen, Edirne'nin yeni yılda güreş branşındaki başarılarını artırarak sürdüreceğini söyledi.

Delen, Mimar Sinan Spor Salonu toplantı salonunda gazetecilere yaptığı açıklamada, 2025 yılında Edirne'de en başarılı spor branşının güreş olduğunu belirtti.

Türkiye şampiyonalarında Edirneli sporcuların minderde 29 madalya kazandığını ifade eden Delen, "Bir Avrupa şampiyonu ve bir dünya üçüncüsü sporcumuzu hem ülkemize hem de Edirne’mize kazandırdık. Bunlar gerçekten çok büyük başarılar. Ekibimi ve sporcularımı tebrik ediyorum. 10 şehir bir araya gelse bu madalya sayısını toplayamaz." dedi.

Delen, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde de Edirne’den üç pehlivanın derece yaptığını hatırlattı.

Edirne’nin yağlı güreşin merkezi olduğunu vurgulayan Delen, Geleneksel Güreş Federasyonunun kurulmasıyla birlikte farklı bölgelerde yapılan geleneksel güreş türlerine yönelik çalışmaların da arttığını belirtti.