        Edirne, güreşte hem minderde hem er meydanında iddialı

        Edirne, güreşte hem minderde hem er meydanında iddialı

        Türkiye Güreş Federasyonu (TGF) Edirne Temsilcisi Şamil Doğu Delen, Edirne'nin yeni yılda güreş branşındaki başarılarını artırarak sürdüreceğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2025 - 12:28 Güncelleme: 25.12.2025 - 12:28
        Delen, Mimar Sinan Spor Salonu toplantı salonunda gazetecilere yaptığı açıklamada, 2025 yılında Edirne'de en başarılı spor branşının güreş olduğunu belirtti.

        Türkiye şampiyonalarında Edirneli sporcuların minderde 29 madalya kazandığını ifade eden Delen, "Bir Avrupa şampiyonu ve bir dünya üçüncüsü sporcumuzu hem ülkemize hem de Edirne’mize kazandırdık. Bunlar gerçekten çok büyük başarılar. Ekibimi ve sporcularımı tebrik ediyorum. 10 şehir bir araya gelse bu madalya sayısını toplayamaz." dedi.

        Delen, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde de Edirne’den üç pehlivanın derece yaptığını hatırlattı.

        Edirne’nin yağlı güreşin merkezi olduğunu vurgulayan Delen, Geleneksel Güreş Federasyonunun kurulmasıyla birlikte farklı bölgelerde yapılan geleneksel güreş türlerine yönelik çalışmaların da arttığını belirtti.

        Bu kapsamda Edirneli sporcuların karakucak güreşlerinde üç madalya kazandığını aktaran Delen, aşırtmalı aba güreşinde ise dört Türkiye derecesi elde edildiğini söyledi.

        Delen, 2026 yılında da başarı grafiğini yükseltmeyi hedeflediklerini dile getirerek, "2026 yılında da bu başarılarımıza devam edeceğiz. Güreşe desteklerin artmasını istiyoruz. 5 güreş kulübümüz var, maddi sıkıntılarımız oluyor, zaman zaman da zorlanıyoruz. Sayın Valimiz Yunus Sezer'den destek bekliyoruz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

