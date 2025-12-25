Edirne'de sağanak etkili oluyor

Yağış sebebiyle trafik yoğunluğunun yaşandığı bazı kavşaklarda kısa süreli aksamalar meydana geldi. Trafik polisleri, olumsuzluk yaşanmaması için kavşaklarda önlem aldı.

Hava sıcaklığının 10 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın yarına kadar etkili olması bekleniyor.

Zaman zaman şiddetini artıran sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

