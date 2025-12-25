Habertürk
        Edirne Haberleri

        Edirne'de sağanak etkili oluyor

        Edirne'de gece saatlerinde başlayan sağanak etkisini sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2025 - 14:06 Güncelleme: 25.12.2025 - 14:06
        Edirne'de sağanak etkili oluyor
        Edirne'de gece saatlerinde başlayan sağanak etkisini sürdürüyor.

        Zaman zaman şiddetini artıran sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

        Hava sıcaklığının 10 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın yarına kadar etkili olması bekleniyor.

        Yağış sebebiyle trafik yoğunluğunun yaşandığı bazı kavşaklarda kısa süreli aksamalar meydana geldi. Trafik polisleri, olumsuzluk yaşanmaması için kavşaklarda önlem aldı.

        Yetkililer, sürücüleri dikkatli olmaları ve su birikintilerinin bulunduğu güzergahlarda tedbirli seyretmeleri konusunda uyardı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

