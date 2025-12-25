Habertürk
        Trakya Üniversitesi Balkan Senfoni Orkestrası'ndan "Unutulmayanlar" konseri

        Giriş: 25.12.2025 - 15:29
        Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Balkan Senfoni Orkestrası'nca "Unutulmayanlar" konseri verildi.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Balkan Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen konserde, Çocuk Senfoni Orkestrası sahneye çıkarak Dmitri Shostakoviç'in "2. Valsi" ile "Memleketim" eserini seslendirdi.

        Programın devamında Balkan Senfoni Orkestrası dinleyiciyle buluştu.

        Orkestranın şefliğini Prof. Dr. Tanju Araboğlu üstlenirken, konserde film müziklerinden Türk tangolarına, unutulmaz pop şarkılarının senfonik düzenlemelerine uzanan geniş bir repertuvar icra edildi.

        Konserin ardından Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, orkestrayı tebrik ederek şef Prof. Tanju Araboğlu'na çiçek takdim etti.

        Konseri, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mustafa Tan ve Prof. Dr. Eylem Bayır, akademisyenler, öğrenciler ve vatandaşlar dinledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

