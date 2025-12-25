Trakya Üniversitesi Balkan Senfoni Orkestrası'ndan "Unutulmayanlar" konseri

Konseri, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mustafa Tan ve Prof. Dr. Eylem Bayır, akademisyenler, öğrenciler ve vatandaşlar dinledi.

Konserin ardından Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, orkestrayı tebrik ederek şef Prof. Tanju Araboğlu'na çiçek takdim etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Balkan Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen konserde, Çocuk Senfoni Orkestrası sahneye çıkarak Dmitri Shostakoviç'in "2. Valsi" ile "Memleketim" eserini seslendirdi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.