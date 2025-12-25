Edirne Valisi Sezer öğrencilerle bir araya geldi

Edirne Valisi Yunus Sezer, öğrencilerle bir araya geldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sezer, Şehit Asım İlkokulunu ziyaret ederek Yaşam Becerileri Atölyelerinde eğitim gören öğrencilerle buluştu.

Öğrencilerle sohbet eden Sezer, atölyelerdeki çalışmaları inceledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Sezer, kentteki tüm ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin atölyelerdeki eğitime katıldığını belirtti.

Öğrencilerin burada verilen eğitimde yaşam alanını temizleme ve düzenleme, yemek hazırlama, sofra kurma, dikiş dikme, ütü yapma, ev işlerine destek olma ile marangoz atölyesi çalışmaları gibi günlük yaşam becerilerini uygulamalı olarak öğrendiğini ifade eden Sezer, farklı atölyelerde gerçekleştirilen çalışmalarla öğrencilere öz güven kazandırmayı hedeflediklerini kaydetti.