Kırkpınar'da altın kemerin sahibi Orhan Okulu oldu

EDİRNE’de 664’üncüsü düzenlenen Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı, Feyzullah Aktürk’ü yenen, 654 ve 657’nci Kırkpınar Başpehlivanı Orhan Okulu kazandı.

Sarayiçi Er Meydanı’nda başpehlivanlık final müsabakası yapıldı. Finalde rakiplerini yenen Orhan Okulu ve Feyzullah Aktürk karşılaştı. Karşılaşma sert ataklarla başlarken, bu sırada Orhan Okulu’nun kaşı açıldı. Okulu’ya sağlık ekipleri müdahale ederken, kaşına geçici pansuman yapıldı. Yaklaşık 21 dakika süren güreşte, rakibi Feyzullah Aktürk’e atak yaparak ters düşüren Orhan Okulu, altın kemere uzandı.

'BABAMA ARMAĞAN EDİYORUM'

Güreş sonunda duygularını paylaşan Okulu, kemeri kendisini güreşe başlatan babasına armağan etti. Okulu, “Allah’ıma şükürler olsun 2015 ve 2018’de olduğu gibi bu yıl da şampiyon olduk. Avrupa şampiyonu Feyzullah Aktürk’ü yendim. Ona teşekkür ediyorum. Hepimiz çok zorlu maçlar yaptık. Feyzullah’ı da tebrik ediyorum. Televizyonu başında beni izleyip destekleyen eşime çocuklarıma ve yanımdaki babama ve tüm destekleyenlere çok teşekkür ediyorum. Babam beni güreşe başlattı, kemeri babama armağan ediyorum. Tüm Antalyalılara hayırlı olsun kemer” dedi.