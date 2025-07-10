Bakan Tekin: LGS sonuçları yarın açıklanacak

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sonuçlarını yarın saat 10.00 itibarıyla Bakanlığımızın web sayfasından ve sosyal medya hesaplarımızdan açıklamış olacağız. 14-24 Temmuz arasında da tercihleri almış olacağız. Yerleştirme sonuçlarını da 4 Ağustos'ta açıklayacağız" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2024-2025 eğitim-öğretim yılını değerlendirerek, incelemelerde bulunmak üzere Edirne'ye geldi. Edirne Valisi Yunus Sezer'i ziyaret eden Bakan Tekin ardından il değerlendirme toplantısına katıldı. Yaklaşık 2 saat süren toplantıdan sonra açıklama yapan Bakan Tekin, LGS'ye giren öğrencilerin heyecanla bekledikleri haberi paylaşmak istediğini belirterek, "Bugün temel eğitimden ortaöğretime geçecek arkadaşlarımıza heyecanla bekledikleri bir haberi de vereyim. LGS yani temel eğitimden ortaöğretimine geçiş bağlamında, Liselere Geçiş Sınavımızın sonuçlarını da yarın saat 10.00 itibarıyla Bakanlığımızın web sayfasından ve sosyal medya hesaplarımızdan açıklamış olacağız. Gençlerimize, çocuklarımıza, ailelerimize, velilerimize, uğurlu olsun. İnşallah her şey gönüllerince olur. 14-24 Temmuz arasında da tercihleri almış olacağız. Yerleştirme sonuçlarını da 4 Ağustos'ta açıklayacağız" diye konuştu.

'30 BİN 662 TERCİH DESTEK BİRİMİ KURDUK'

Bakan Yusuf Tekin, "Liselere geçiş bağlamında sınava girip lise tercihi yapacak çocuklarımıza, Türkiye genelinde bütün il ve ilçelerimizde yaklaşık olarak 30 bin 632 noktada çocuklarımızın lise tercihlerinde kendilerine destek olmak üzere tercih birimleri kurduk. Çocuklarımız burada öğretmenleriyle gidip sohbet ederek lise tercihlerini yapabilirler. Hem öğrencilerimize hem velilerimize bu anlamda rehberlik edecek öğretmen arkadaşlarımız. Şimdiden tekrar çocuklarımıza, gençlerimize, velilerimize, ülkemize, milletimize hayırlı olsun diyorum" ifadelerini kullandı.

'4+4+4 SİSTEMİ BİZİM DE GÜNDEMİMİZDE'

Eğitimde 4+4+4 modelinin son 4 yılında yapılması düşünülen değişiklikle ilgili de değerlendirme süreçlerinin devam ettiğini belirten Tekin, "Bu konu bizim de gündemimizde. Fakat biz merkezi yapı olarak sahanın sesini dinlemek bizi zenginleştirir, bizi güçlendirir, politikalarımızın hayata geçirilmesini, başarılı olmasını kolaylaştırır. Biz bu anlamda kamuoyundaki tartışmaları izliyoruz. Bu tartışmaların neticesinde bu konuda bir değişiklik yapılması ile ilgili sağlam veriye dayalı bilimsel raporlar bize ulaşırsa bunu tespit edersek, bu konudaki adımlarımızı atarız. Şu anda bakanlıkla ilgili birimlerdeki arkadaşlar geçtiğimiz yılın son baharından itibaren başlayan bu tartışmayı izliyorlar. Hem fiziki olarak izliyorlar hem bu anlamda yayınlanan raporları, akademik çalışmaları takip ediyorlar. Biz de bu konuda kanaatimizi oluşturup, bu konudaki nihai kararın Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde olduğunu biliyoruz. Çünkü bir yasal değişiklik yapılması gerekiyor. Yüce Meclisimizin takdirini sunarız, eğer onaylanırsa ondan sonra da hayata geçirmiş oluruz" dedi.