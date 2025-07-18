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        Edirne'de TIR'da 26 kilo 120 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

        EDİRNE'den Bulgaristan'a açılan Kapıkule Gümrük Kapısı'nda bir TIR'da 26 kilo 120 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.07.2025 - 14:39 Güncelleme: 18.07.2025 - 14:39
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        Edirne'de TIR'da 26 kilo 120 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
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        EDİRNE’den Bulgaristan’a açılan Kapıkule Gümrük Kapısı’nda bir TIR’da 26 kilo 120 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Gümrük Muhafaza ekiplerinin ortak çalışmasıyla Kapıkule Sınır Kapısı’na gelen bir TIR durduruldu. TIR’da yapılan aramada 26 kilo 120 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, A.K. ve Y.K. gözaltına alındı. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, İstanbul’da A.A. ve M.Ç. de düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin, uyuşturucu madde ticaretinde kullandığı değerlendirilen 16 bin avroya da el konuldu.

        Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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