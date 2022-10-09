Edirne Baro Başkanlığına Gökhan Karakoç seçildi

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EDİRNE (AA) - Edirne Baro Başkanlığı olağan genel kurulu gerçekleştirildi.

Baro başkanlığının konferans salonunda düzenlenen genel kurulda gelir, gider ve faaliyet raporları okunarak ibra edildi.

Seçimde mevcut başkan Tacettin Sivrikaya, Gökhan Karakoç ve Arzu Çağatay'ın listeleri yarıştı.

Seçimde oyların 184'ünü alan Karakoç başkanlığa seçildi. Diğer adaylardan Sivrikaya'nın listesi 121, Çağatay'ın listesi ise 125 oy aldı.





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