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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Edirne'den kısa kısa

AA

Edirne'den kısa kısa

EDİRNE (AA) - İskeçe Seçilmiş Müftüsü Mustafa Trampa, İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili'yi ziyaret etti.

Kaymakam Sevgili, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek Trampa'ya teşekkür etti.

Trampa da Sevgili'ye çalışmalarında başarı diledi.

- TÜ öğretim üyeleri UNESCO toplantısına katıldı

Trakya Üniversitesi (TÜ) UNESCO Eğitimde Kalite ve Dijital Dönüşüm Kürsüsü Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Erdem Demiröz ile Dış ilişkiler ve Eğitim Koordinatörü Öğretim Görevlisi Dr. Emine Demiröz, "UNESCO Türkiye Milli Komitesi (UTMK) Altıncı Büyük Buluşması"na katıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Ankara'da gerçekleşen organizasyonda UNESCO tarafından yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

Toplantıda TÜ'den Dr. Öğretim Üyesi Erdem Demiröz ve Öğretim Görevlisi Dr. Emine Demiröz de yer aldı.

- Belediye Başkanı Ünsal, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'i ziyaret etti

İpsala Belediye Başkanı Abdullah Naci Ünsal, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret ettiğini bildirdi.

Ünsal, yaptığı yazılı açıklamada, ziyarette Akşener ile görüşerek ilçede yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdiğini belirtti.

Ünsal, Akşener'e ilçeye özgü yöresel ürünleri de hediye ettiğini kaydetti.

- TÜ öğretim üyeleri "Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi"ne katıldı

Trakya Üniversitesi (TÜ) öğretim üyeleri, "43. Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi"ne katıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği tarafından düzenlenen kongrede, inovasyon alanında yaşanan gelişmelerle yenilikçi fikir ve projeler ele alındı.

Kongrede, TÜ'den Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi ve Uluslararası İşitme Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Erdoğan Bulut, Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Öğretim Görevlisi Serdar Özer ve Proje Uzmanı Öğretim Görevlisi Burcu Ören Özer, sunum yaptı.

- Süloğlu'nda duraklar yenilendi

Süloğlu Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran, ilçedeki otobüs duraklarının yenilendiğini bildirdi.

Ormankıran, yaptığı yazılı açıklamada, eskiyen durakların belediye ekiplerince onarıldığını belirtti.

İhtiyaçlar doğrultusunda çalışmalar yaptıklarını belirten Ormankıran, "İlçe genelinde otobüs duraklarının bakım ve onarımını zaman zaman yapıyoruz. Bu sefer de boyadıktan sonra şanlı Türk bayrağımızı ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün posterlerini yapıştırdık. İlçemizin sokaklarına ayrı bir değer ve anlam kattı. Bizler her zaman halkımızın ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalarımıza devam ettiriyoruz." ifadelerini kullandı.

- İYİ Parti İl Başkanı Tütüncü kadınların siyasetteki rolünün artırılması gerektiğini belirtti

İYİ Parti Edirne İl Başkanı Serpil Tütüncü, kadınların siyasetteki rolünün artırılması için parti olarak çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.

Tütüncü, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin gelişmesinde kadının önemli rolü olduğunu belirtti.

Kadınların siyasetteki rolünün artırılması gerektiğini vurgulayan Tütüncü, şunları kaydetti:

"Türkiye’nin büyümesi, zenginleşmesi ve gelişmesi Türk kadınının, hayatın her alanına, katılımıyla mümkündür. Türk kadını yükselirse, Türkiye yükselir. Türk kadını başarılı olursa Türkiye başarılı olur. Türk kadını güçlü olursa, Türkiye güçlü olur. Bu yüzden Bizim önceliğimizde; adalet var, eşitlik var güven var."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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