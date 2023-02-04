Keşan'da bariyerlere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

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EDİRNE (AA) - Keşan'da bariyerlere çarpan otomobildeki iki kişi yaralandı.

E.A. idaresindeki 34 HZ 3860 plakalı, otomobil Bahçeköy yakınlarında kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

Kazada sürücü E.A. ve eşi K.A. yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.









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