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        Edirne'den kısa kısa

        Trakya Üniversitesi Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Yıldıray Pala'nın 63. Geleneksel Kurtdereli Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığa yükseldiği belirtildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2023 - 16:33 Güncelleme: 06.09.2023 - 16:33
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        Edirne'den kısa kısa
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        Üniversiteden yapılan açıklamada, Trakya Üniversitesi öğrencilerinin katıldığı müsabakalarda başarı almaya devam ettiği aktarıldı.

        Pala'nın 63. Geleneksel Kurtdereli Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşleri'nin finalinde Metin Alparslan Temizce ile yaptığı mücadeleyi kazanarak başaltı pehlivanı kategorisinde birinci olarak başpehlivan olduğu kaydedildi.

        - Enez Sempozyumu düzenlenecek

        Trakya Üniversitesi, İpsala Meslek Yüksekokulu, Enez Kaymakamlığı ve Enez Belediyesi iş birliğinde Enez Sempozyumu düzenlenecek.

        Üniversiteden yapılan açıklamada, Trakya Üniversitesi'nin Her Yönüyle İpsala, Her Yönüyle Havsa, Her Yönüyle Uzunköprü ve 100. Yılında Keşan Sempozyumu ile başladığı sempozyumlar dizisine Enez Sempozyumu ile devam ettiği belirtildi.

        Köklü bir tarihe sahip Enez'in ilk defa Trakya Üniversitesi tarafından düzenlenecek geniş kapsamlı bilimsel bir etkinlikle ele alınacağı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Enez’in sahip olduğu sosyal, kültürel, ekonomik, tarihi, coğrafi ve çevresel zenginliklerinin paylaşılacağı sempozyumun Enez'e ve Trakya bölgesine önemli bilimsel katkılar sunması bekleniyor. Birçok farklı disiplinlerden bildirilerin sunulacağı, özel oturumlar ile yerel halkın ve üniversite öğrencilerinin bilgilendirileceği sempozyum, farklı üniversite ve kurumlardan alanında uzman pek çok bilim insanı ve araştırmacıyı Enez’de bir araya getirecek. Ayrıca sempozyum kapsamında sunulacak bildiriler, Trakya Üniversitesi tarafından kitap haline getirilerek basılacak."

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Tabakoğlu, Enez'in tarihi ve doğal güzellikleri ile Edirne'nin en önemli ilçelerinden birisi olduğunu belirtti.

        Tarih boyunca değerini koruyan ve eşsiz güzellikleri ile ön plana çıkan Enez'i daha ileri noktalara taşımak ve marka değerini artırmak istediklerini ifade eden Tabakoğlu, şunları kaydetti:

        "Bu konuda Enez’i tüm yönleriyle ele alacak, değerlerini ve potansiyelini gün yüzüne çıkaracak bilimsel bir etkinlik planladık. Enez Kaymakamlığı ve Enez Belediyesi iş birliği içinde düzenleyeceğimiz sempozyumun ilçemize, Edirne’mize ve bölgemize hayırlı olmasını diliyorum. Sempozyuma emeği geçen ve destek veren herkese teşekkür ederim."

        Enez Çok Programlı Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda yarın başlayacak sempozyumun 9 Eylül'e kadar süreceği kaydedildi.

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