Türkiye Diyanet Vakfının Filistin için başlattığı kampanyaya Edirne'den destek Edirne'de, Türkiye Diyanet Vakfınca (TDV) Filistin için başlatılan yardım kampanyasına destek olundu.

Edirne'de, Türkiye Diyanet Vakfınca (TDV) Filistin için başlatılan yardım kampanyasına destek olundu.

TDV Edirne Şube Başkanı ve Edirne Müftüsü Hasan Başoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yıllardır devam eden zulüm, işgal ve ambargo ile Filistin'de yaşayanların en temel haklarından mahrum bırakıldığını söyledi.

İsrail tarafından Filistin'de yaşayanların mallarına ve evlerine el konulduğunu, Mescid-i Aksa ve Müslümanların kutsallarına saldırıldığını anlatan Başoğlu, yaşananları üzüntüyle takip ettiklerini dile getirdi.

Türk milletinin mazlumların yanında olduğunu vurgulayan Başoğlu, şunları kaydetti:

"Bugün de Filistin halkının ve Mescid-i Aksa'nın özgürlük mücadelesinin yanında olduğunu hissettirmek, masumlara bir nebze olsun nefes aldırmak, Hazreti İbrahim'in ateşine su taşıyan karınca misali, mağdurun yanında olduğumuzu göstermek için TDV'nin başlattığı kampanyaya Edirne'den destek olduk. İl ve bazı ilçe müftülüklerimiz aracılığıyla bizlere destek olmaları vesilesiyle ilk etapta toplanan 150 bin lira bağışımızı bölgeye ulaştırmak üzere teslim ettik."

Vatandaşları kampanyaya destek olmaya davet eden Başoğlu, yarın sabah namazında Mehmetçik ve Filistin için tüm camilerde dua edileceğini belirtti.