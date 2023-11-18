Keşan'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı

Keşan ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Anafartalar Caddesi'nde durumundan şüphelendiği M.T'nin üzerinde yaptığı aramada 5.9 gram uyuşturucu madde ele geçirdi.

Ekipler, Yenimescit Mahallesi'nde de H.A, F.D. ve H.B'nin üzerinde yaptıkları aramada 48 sentetik ecza ele geçirdi.

Gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.