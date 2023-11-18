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        Keşan'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı

        Keşan ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2023 - 10:49 Güncelleme: 18.11.2023 - 11:24
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        Keşan'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı
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        Keşan ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Anafartalar Caddesi'nde durumundan şüphelendiği M.T'nin üzerinde yaptığı aramada 5.9 gram uyuşturucu madde ele geçirdi.

        Ekipler, Yenimescit Mahallesi'nde de H.A, F.D. ve H.B'nin üzerinde yaptıkları aramada 48 sentetik ecza ele geçirdi.

        Gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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