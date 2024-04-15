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        Tunca Nehri'nin debisi yer yer balıkların yüzmekte zorlandığı seviyeye kadar düştü

        Edirne'de mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar nedeniyle Tunca Nehri'nin debisi düştü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2024 - 13:22 Güncelleme: 15.04.2024 - 13:22
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        Tunca Nehri'nin debisi yer yer balıkların yüzmekte zorlandığı seviyeye kadar düştü
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        Edirne'de mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar nedeniyle Tunca Nehri'nin debisi düştü.

        Kış ve ilkbaharda yeterli yağış almayan Edirne'nin önemli su kaynaklarından Tunca Nehri'nin debisi, DSİ'nin Suakacağı istasyonundaki son ölçümde saniyede 2 metreküp olarak kaydedildi.

        Bulgaristan'daki havzasında da kuraklığın etkili olduğu nehrin bazı noktalarında akış durma seviyesine geldi.

        Nehirde, cam ve plastik atıkların yanı sıra sandalye ve benzeri atıklar dikkat çekerken, balıkların sığ bölgelerde yüzmekte zorlandığı görüldü. Sahipsiz köpekler de nehrin içerisinden yürüyerek karşıya geçti.

        Restoran işletmecisi Selahattin Kaya, AA muhabirine yıllardır nehir kenarında esnaflık yaptığını, bahar ortasında böyle bir kuraklıkla ilk defa karşılaştığını söyledi.

        Nehrin kuruma noktasına geldiğini belirten Kaya, "Bunun nedeni iklim değişikliği mi, yağmur yağmaması mı bilemiyoruz ama gerçekten bu yıl inanılmaz bir kuraklık yaşıyoruz. Umarım mevsimler normale döner, yağışlar gelir ve bu durum ortadan kalkar. Nehirde su az olunca hem kirlilik, hem sinek, hem de çamur insanları rahatsız ediyor. Hijyen açısından da kötü bir durum." diye konuştu.

        Kentin bir diğer önemli su kaynağı Meriç Nehri'nin debisi de Kirişhane istasyonundaki son ölçümde saniyede 49 metreküp olarak kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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