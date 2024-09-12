Kürek Milli Takımı, Balkan Şampiyonası'nda birincilik hedefliyor

Kürek Milli Takımı, Meriç Nehri'nde oluşturulan parkurda 14-15 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Balkan Şampiyonası'nı birinci bitirmeyi hedefliyor.

Kürek Milli Takımı Başantrenörü Sonat Doğan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 8 ülkenin mücadele edeceği şampiyonaya yoğun bir tempoyla hazırlandıklarını söyledi.

Doğan, geçen hafta aynı parkurda düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Kürek Şampiyonası'nda başarılı sonuçlar aldıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Avrupa Şampiyonası'nda 12 kategoride 12 final yaptık ve 3'ü altın 7 madalya kazandık. 'İstiklal Marşı'nı Edirne'den Türkiye'ye dinletmek istiyoruz demiştik.' Bunu başardık. Hafta sonu gerçekleştirilecek şampiyonaya 8 Balkan ülkesi katılacak. İyi yarışlar olacak. Genç sporcularımız hazır. Gençler ve yıldızlar kategorisinde 50 sporcumuz var. Balkan Şampiyonası'nda hedefimiz takım halinde şampiyonluğu kazanmak."