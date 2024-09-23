Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Şehit üsteğmen Yıldırım ve şehit öğretmen Tunca Edirne'deki kabirleri başında anıldı

        Şehit piyade komando üsteğmen Efkan Yıldırım ve şehit öğretmen Adnan Tunca Edirne'de kabirlerinin başında düzenlenen programlarla anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2024 - 09:26 Güncelleme: 23.09.2024 - 09:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şehit üsteğmen Yıldırım ve şehit öğretmen Tunca Edirne'deki kabirleri başında anıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Şehit piyade komando üsteğmen Efkan Yıldırım ve şehit öğretmen Adnan Tunca Edirne'de kabirlerinin başında düzenlenen programlarla anıldı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Edirne Vali Yardımcısı Sıdkı Zehin, Yıldırım ve Tunca'nın 30. ölüm yıldönümleri dolayısıyla yapılan anma programlarına katıldı.

        Programlarda, şehitler için dua edildi kabirlere çiçek bırakıldı.

        Anma programlarına kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluş temsilcileri, şehit aileleri ve yakınları da katıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ümraniye'de operasyon sırasında silahlı saldırı; 1 polis şehit, 1'i polis 2 yaralı
        Ümraniye'de operasyon sırasında silahlı saldırı; 1 polis şehit, 1'i polis 2 yaralı
        Eski futbolcu kaza kurbanı!
        Eski futbolcu kaza kurbanı!
        Altın haftaya rekorla başladı
        Altın haftaya rekorla başladı
        Şampiyonluğun favorisi değişti!
        Şampiyonluğun favorisi değişti!
        9 yılda 4 çocuğu oldu
        9 yılda 4 çocuğu oldu
        Bir insan en fazla kaç dil konuşabilir?
        Bir insan en fazla kaç dil konuşabilir?
        "İnsanlık suçları işleniyor"
        "İnsanlık suçları işleniyor"
        Denize bırakılan en eski şişe mesajında bakın ne yazıyormuş!
        Denize bırakılan en eski şişe mesajında bakın ne yazıyormuş!
        İşte G.Saray'ın başarısının sırrı!
        İşte G.Saray'ın başarısının sırrı!
        Türkiye’de çip üretimi şimdilik hayal
        Türkiye’de çip üretimi şimdilik hayal
        Giovanni van Bronckhorst tarihe geçti!
        Giovanni van Bronckhorst tarihe geçti!
        OSD'den hibrit araç tebliğine destek
        OSD'den hibrit araç tebliğine destek
        Şirketler neden az vergi ödüyor?
        Şirketler neden az vergi ödüyor?
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı!
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı!
        Ukrayna lideri 'zafer planını' Biden, Trump ve Harris'e sunacak
        Ukrayna lideri 'zafer planını' Biden, Trump ve Harris'e sunacak
        Televizyon karşısında yemek yemek gerçekten zararlı mı?
        Televizyon karşısında yemek yemek gerçekten zararlı mı?
        Yılın son 3 ayında merakla beklenen 10 film
        Yılın son 3 ayında merakla beklenen 10 film
        "Ölümü yakıştıramadım"
        "Ölümü yakıştıramadım"
        "Bu tıkanma aşılmalı"
        "Bu tıkanma aşılmalı"
        Metin Arolat'a ilk veda
        Metin Arolat'a ilk veda

        Benzer Haberler

        Edirne'de 20 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne'de 20 düzensiz göçmen yakalandı
        GÜNCELLEME 1 - Edirne'de kayıp ihbarında bulunduğu babasını silahla öldürdü...
        GÜNCELLEME 1 - Edirne'de kayıp ihbarında bulunduğu babasını silahla öldürdü...
        GÜNCELLEME - Edirne'de kayıp ihbarında bulunduğu babasını silahla öldürdüğü...
        GÜNCELLEME - Edirne'de kayıp ihbarında bulunduğu babasını silahla öldürdüğü...
        Edirne'de kayıp ihbarında bulunduğu babasını silahla öldürdüğü belirlenen z...
        Edirne'de kayıp ihbarında bulunduğu babasını silahla öldürdüğü belirlenen z...
        Kayıp ihbarında bulunduğu babasını öldürüp, 4 parçaya ayırdığı cesedini der...
        Kayıp ihbarında bulunduğu babasını öldürüp, 4 parçaya ayırdığı cesedini der...
        Edirne'de aranan firari hükümlü yakalandı
        Edirne'de aranan firari hükümlü yakalandı