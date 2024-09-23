Şehit üsteğmen Yıldırım ve şehit öğretmen Tunca Edirne'deki kabirleri başında anıldı

Şehit piyade komando üsteğmen Efkan Yıldırım ve şehit öğretmen Adnan Tunca Edirne'de kabirlerinin başında düzenlenen programlarla anıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Edirne Vali Yardımcısı Sıdkı Zehin, Yıldırım ve Tunca'nın 30. ölüm yıldönümleri dolayısıyla yapılan anma programlarına katıldı.

Programlarda, şehitler için dua edildi kabirlere çiçek bırakıldı.

Anma programlarına kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluş temsilcileri, şehit aileleri ve yakınları da katıldı.