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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, Edirne'de partililerle buluştu:

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, Edirne'de partililerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2024 - 19:38 Güncelleme: 24.09.2024 - 19:46
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, Edirne'de partililerle buluştu:
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, Edirne'de partililerle bir araya geldi.

        Yılmaz, AK Parti Edirne İl Başkanlığına gelişinde AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, İl Başkanı Belgin İba, ilçe ve belde belediye başkanlarıyla partililer tarafından karşılandı.

        Yılmaz, düzenlediği basın toplantısında, 31 Mart Seçimleri'nden sonra illere giderek değerlendirme toplantıları yaptıklarını söyledi.

        İllerde yapılan toplantıların gelecek dönemin çalışma stratejilerini belirlemeye katkı sağladığını belirten Yılmaz, "Sandıktan çıkan sonuçlar milletimizin talimatı, bir önerisi olarak alınıyor." dedi.

        Yılmaz, seçim sonuçlarının AK Parti'nin bütün mekanizmalarınca tartışıldığını ve değerlendirildiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "31 Mart Seçimleri'nde beklediğimiz sonucu alamayışımızın nedenlerini alt alta yazdığımızda, 10 madde gördüm. Ben bu 10 maddeyi daha sonra çeşitli teşkilat mensuplarımız, hatta hiç siyasetle alakası olmayan vatandaşlarımızla karşılaştığımda onlara 'seçim sonucunda beklediğimiz sonucu alamadık, sizce nedir bunun sebebi?' dediğimizde hep o 10 maddenin içinden birkaç maddeyi söylediklerine tanık oldum.

        AK Parti ailesi olarak biz 31 Mart 2024 seçimleriyle ilgili konuyu çoktan 5 buçuk, 6 ay önce geride bıraktık. Dolu dizgin geleceğe doğru koşuyoruz. Bugün de burada Edirne teşkilatımızın bu enerjisini, bu dolu dizgin koşmanın tam da böyle karşılığında aynada yansıyan bir görüntüsü olarak gördüm ve ondan ötürü çok mutluyum."

        Programda AK Parti Edirne Milletvekili Aksal, İstanbul Milletvekili Mustafa Demir ve İl Başkanı Belgin İba da birer selamlama konuşması yaptı.

        Programın sonunda İl Başkanı İba, Yılmaz'a Edirnekari tablo hediye etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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