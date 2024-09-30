Edirne'de kimlik kartı değişimleri randevusuz yapılabilecek

Başvuruların randevusuz şekilde kabul edileceği belirtilen açıklamada, çipli kimlik kartlarının yaşamı kolaylaştırdığı, kolay taşınabildiği, taklit edilemediği ve üstün güvenli olduğu kaydedildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kimlik kartı değişimi için başvuru yapacak vatandaşlar nüfus müdürlüklerine davet edildi.

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