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        Edirne'de kimlik kartı değişimleri randevusuz yapılabilecek

        Edirne'de, ekim ayı boyunca Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı değişimleri randevusuz gerçekleştirilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2024 - 17:12 Güncelleme: 30.09.2024 - 17:12
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        Edirne'de kimlik kartı değişimleri randevusuz yapılabilecek
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        Edirne'de, ekim ayı boyunca Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı değişimleri randevusuz gerçekleştirilecek.

        Valilikten yapılan açıklamada, kimlik kartı değişimi için başvuru yapacak vatandaşlar nüfus müdürlüklerine davet edildi.

        Başvuruların randevusuz şekilde kabul edileceği belirtilen açıklamada, çipli kimlik kartlarının yaşamı kolaylaştırdığı, kolay taşınabildiği, taklit edilemediği ve üstün güvenli olduğu kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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