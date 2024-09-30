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        Edirne Valisi Sezer, Dünya Yaşlılar Günü'nü kutladı

        Edirne Valisi Yunus Sezer, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2024 - 17:16 Güncelleme: 30.09.2024 - 17:16
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        Edirne Valisi Sezer, Dünya Yaşlılar Günü'nü kutladı
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        Edirne Valisi Yunus Sezer, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Vali Sezer, mesajında yaşlıların hayat tecrübeleriyle kendilerinden sonraki nesillere yol gösterdiğini belirtti.

        Ailesine, vatanına ve milletine adanmışlıkla geçen bir ömrün olgunluk dönemini yaşamakta olan yaşlılara duyulan minnet duygusunun bir göstergesi olarak 1 Ekim'in Dünya Yaşlılar Günü olarak kutlandığını aktaran Sezer, yaşlıların milli ve manevi değerlerin yaşatılmasını sağladığını ifade etti.

        Yaşlılara her zaman hürmet, saygı ve samimiyet gösterildiğini belirten Sezer, şunları kaydetti:

        "Ömürlerinin büyük bir bölümünü vatanına ve milletine hizmet ederek geçiren büyüklerimizi asla bir yük olarak görmeyen, aksine, onların varlıklarından mutluluk duyan, onlara hak ettikleri ilgi, saygı ve hürmeti gösteren bir kültür ve geleneğe mensubuz. Ülkemizin ve bizlerin geleceği için birçok fedakarlık gösteren büyüklerimize olan bağlılık duygularımızın yalnızca bugün ile sınırlı olmaması dileği ile tüm yaşlılarımızın 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'nü en samimi duygularımla kutluyor, ebediyete irtihal etmiş büyüklerimize rahmet, hayatta olanlarımıza da sağlıklı ve huzurlu bir ömür diliyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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