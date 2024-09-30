Edirne Valisi Sezer, Dünya Yaşlılar Günü'nü kutladı

Edirne Valisi Yunus Sezer, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Sezer, mesajında yaşlıların hayat tecrübeleriyle kendilerinden sonraki nesillere yol gösterdiğini belirtti.

Ailesine, vatanına ve milletine adanmışlıkla geçen bir ömrün olgunluk dönemini yaşamakta olan yaşlılara duyulan minnet duygusunun bir göstergesi olarak 1 Ekim'in Dünya Yaşlılar Günü olarak kutlandığını aktaran Sezer, yaşlıların milli ve manevi değerlerin yaşatılmasını sağladığını ifade etti.

Yaşlılara her zaman hürmet, saygı ve samimiyet gösterildiğini belirten Sezer, şunları kaydetti: